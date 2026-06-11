Часто достатньо кількох побутових дрібниць, щоб мурахи почали регулярно з’являтися на кухні

Поява мурах у квартирі або будинку – поширена проблема, особливо в теплу пору року. Комахи потрапляють у житло не випадково: їх приваблюють умови, де легко знайти їжу та воду. Часто достатньо кількох побутових дрібниць, щоб мурахи почали регулярно з’являтися на кухні чи в інших кімнатах. РБК-Україна розповідає, чому ж мурахи з'являються у вашій оселі.

Залишки їжі та крихти на поверхнях

Однією з головних причин появи мурах є невеликі залишки їжі. Крихти на столі, підлозі або кухонних поверхнях дуже приваблюють мурах.

Вони орієнтуються на запах і доволі легко знаходять джерела їжі навіть у дуже малих кількостях.

Тому варто регулярно протирати поверхні. Звертайте увагу на кути, простір під побутовою технікою та місця, де зазвичай збираються крихти.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Відкриті або погано закриті контейнери

Ще один фактор – неправильне зберігання продуктів. Відкриті пакети з солодощами, печивом або пластівцями швидко приваблюють мурах. Також ризик підвищується, якщо на столі залишити фрукти або інші продукти, що починають псуватися.

Намагайтеся зберігати якомога більше продуктів у холодильнику.

Сміття та органічні відходи

Переповнене або рідко винесене сміття створює ідеальні умови для появи мурах. Мурахи можуть відчути запах навіть найдрібніших залишок їжі у смітнику.

Завжди використовуйте сміттєві баки з кришками, щоб ускладнити доступ мурах до вмісту.

Надлишок вологи

Мурахи також шукають воду, адже вона їм теж потрібна для виживання. У вологих місцях швидше розвиваються грибки, пліснява, мікроорганізми. Це може бути джерелом харчування або приваблювати інших комах, якими мурахи теж живляться.