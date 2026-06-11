Чому мурахи обирають саме вашу оселю: поширені причини
Поява мурах у квартирі або будинку – поширена проблема, особливо в теплу пору року. Комахи потрапляють у житло не випадково: їх приваблюють умови, де легко знайти їжу та воду. Часто достатньо кількох побутових дрібниць, щоб мурахи почали регулярно з’являтися на кухні чи в інших кімнатах. РБК-Україна розповідає, чому ж мурахи з'являються у вашій оселі.
Залишки їжі та крихти на поверхнях
Однією з головних причин появи мурах є невеликі залишки їжі. Крихти на столі, підлозі або кухонних поверхнях дуже приваблюють мурах.
Вони орієнтуються на запах і доволі легко знаходять джерела їжі навіть у дуже малих кількостях.
Тому варто регулярно протирати поверхні. Звертайте увагу на кути, простір під побутовою технікою та місця, де зазвичай збираються крихти.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Відкриті або погано закриті контейнери
Ще один фактор – неправильне зберігання продуктів. Відкриті пакети з солодощами, печивом або пластівцями швидко приваблюють мурах. Також ризик підвищується, якщо на столі залишити фрукти або інші продукти, що починають псуватися.
Намагайтеся зберігати якомога більше продуктів у холодильнику.
Сміття та органічні відходи
Переповнене або рідко винесене сміття створює ідеальні умови для появи мурах. Мурахи можуть відчути запах навіть найдрібніших залишок їжі у смітнику.
Завжди використовуйте сміттєві баки з кришками, щоб ускладнити доступ мурах до вмісту.
Надлишок вологи
Мурахи також шукають воду, адже вона їм теж потрібна для виживання. У вологих місцях швидше розвиваються грибки, пліснява, мікроорганізми. Це може бути джерелом харчування або приваблювати інших комах, якими мурахи теж живляться.