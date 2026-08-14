Після завершення плодоношення спочатку приберіть із грядки всі рослинні рештки

Після завершення плодоношення огірків грядку не обов’язково залишати порожньою. Наприкінці літа на ній можна посіяти культури, які допоможуть поліпшити структуру ґрунту та підготувати його до майбутніх посадок. Що посадити, пише ТОР.

Як підготувати грядку після огірків

Після завершення плодоношення спочатку приберіть із грядки всі рослинні рештки. Видаліть батоги, коріння, бур’яни та плоди, що залишилися на землі.

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Це особливо важливо, якщо огірки протягом сезону хворіли. Уражені частини рослин можуть стати джерелом інфекції для майбутніх посадок.

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Після очищення ґрунт розпушіть і лише тоді висівайте наступну культуру. Якщо земля сильно виснажена, перед посівом можна внести органічні добрива або компост.

Які сидерати посіяти після огірків

Одним із найкращих варіантів для грядки після огірків є сидерати. Вони швидко ростуть, утворюють значну кількість зеленої маси та після заробляння в ґрунт стають додатковим джерелом органічних речовин.

Біла гірчиця швидко сходить і формує густий покрив, який допомагає стримувати ріст бур’янів. Її також часто використовують у сівозміні для оздоровлення ґрунту.

Олійна редька має потужну кореневу систему, яка добре розпушує ґрунт. Вона особливо корисна на ділянках із щільною землею.

Гречка швидко набирає зелену масу та добре підходить для літнього посіву. Після заробляння в землю вона поповнює запаси органічних речовин.

Бобові культури здатні накопичувати азот завдяки співпраці з ґрунтовими бактеріями. Тому їх також можна використовувати як частину сівозміни.

Ріпак формує значну кількість рослинної маси та має розвинену кореневу систему, яка сприяє покращенню структури ґрунту.

Коли скошувати сидерати

Не потрібно чекати, поки сидерати переростуть і почнуть формувати насіння. Коли рослини досягнуть приблизно 20 сантиметрів заввишки, їх можна скосити.

Зелену масу залиште на грядці та заробіть у верхній шар ґрунту. Під час розкладання рослинні рештки поступово збагатять землю органічними речовинами.

Водночас не варто надто глибоко перекопувати зелену масу. Легкого загортання у верхній шар ґрунту буде достатньо.

Які овочі можна вирощувати після огірків

Якщо після огірків ви плануєте отримати ще один урожай, зверніть увагу на культури з коротким періодом вегетації. Залежно від строків посіву та погоди на грядці можна вирощувати редиску, салат, шпинат та іншу зелень.

Також у сівозміні після огірків добре використовувати коренеплоди. Наступного сезону на такій ділянці можна запланувати моркву, петрушку чи інші культури, які не належать до гарбузових.

Однак перед повторним посівом обов’язково врахуйте стан ґрунту та те, чи були огірки здоровими протягом сезону.

Що не варто садити після огірків

Після огірків небажано одразу висаджувати інші культури з родини гарбузових. До них належать кабачки, гарбузи, кавуни та деякі інші рослини.

Ці культури мають подібні потреби в живленні та можуть уражатися однаковими хворобами й шкідниками. Якщо висаджувати їх на одному місці поспіль, підвищується ризик виснаження ґрунту та накопичення збудників захворювань.

Тому краще чергувати гарбузові з культурами інших родин. Такий підхід допомагає підтримувати родючість ґрунту та зменшує ризик проблем із рослинами наступного сезону.