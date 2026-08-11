Правильно вибраний момент для збору баклажанів безпосередньо впливає на смак і текстуру плодів. Якщо зірвати їх надто рано, м'якуш може бути недостатньо соковитим, а перетримані плоди часто стають жорсткішими та містять більше твердого насіння. Як визначити готовність до збору, пише Gazeta.ua.

Шкірка блискуча та гладенька

Одна з найпомітніших ознак готового до збору баклажана – гладенька, пружна та блискуча шкірка. Плід має набути характерного для конкретного сорту забарвлення: воно може бути фіолетовим, білим, зеленим або смугастим.

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Якщо поверхня залишається яскравою та має виражений блиск, баклажан, найімовірніше, перебуває на відповідній стадії стиглості. Коли шкірка починає тьмяніти, зморщуватися або втрачати насиченість кольору, зі збиранням краще не зволікати.

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Плід пружний на дотик

Обережно натисніть пальцем на баклажан. Стиглий плід має бути пружним, але не надто твердим. Після легкого натискання на шкірці може залишитися невелика вм'ятина, яка швидко зникає.

Занадто твердий плід може свідчити про те, що йому ще потрібно трохи часу. Якщо ж баклажан став м'яким, шкірка почала зморщуватися, а слід від натискання залишається надовго, плід уже може бути перезрілим.

Насіння ще дрібне та світле

Щоб точніше визначити стадію стиглості, можна перевірити один баклажан усередині. У вчасно зібраного плода м'якуш зазвичай світлий і пружний, а насіння дрібне, світле та м'яке.

Якщо насіння стало великим, твердим і темним, баклажан уже перетримали на кущі. М'якуш у таких плодів може бути грубішим, а смак – менш приємним.

Як правильно збирати баклажани

Не намагайтеся відривати або викручувати плоди руками. Плодоніжка у баклажана досить міцна, тому такими діями можна пошкодити пагін або сам кущ.

Для збору використовуйте гострий чистий секатор або садові ножиці. Зрізайте баклажан разом із частиною плодоніжки, залишаючи приблизно 2–3 см хвостика. Це допоможе зменшити пошкодження плода під час збирання та подальшого зберігання.

У період активного плодоношення перевіряйте кущі кожні кілька днів. Не залишайте стиглі плоди надовго на рослині, адже регулярне збирання дозволяє рослині спрямовувати сили на формування нових плодів.

Чи дозрівають баклажани після збору

Баклажани краще збирати саме тоді, коли вони досягли потрібної стиглості на кущі. Після зрізання вони не стають значно смачнішими чи ніжнішими, тому залишати недозрілі плоди для тривалого дозрівання в приміщенні не варто.

Якщо орієнтуватися на блиск шкірки, пружність плода та стан насіння, визначити оптимальний час для збору буде значно простіше. Так ви отримаєте баклажани з ніжною м'якоттю, приємною текстурою та найкращими смаковими властивостями.