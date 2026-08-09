Як врятувати малину від червивості: простий спосіб зберегти кущі без хімії
Малина – одна з найулюбленіших літніх ягід, але саме наприкінці сезону вона часто страждає від шкідників. У серпні навіть невеликі помилки в догляді можуть призвести до появи личинок усередині ягід, через що частина врожаю стає непридатною для споживання. Як зменшити ризик червивості та зберегти кущі здоровими, пише «Сільський господар».
Найважливіше правило – збирайте ягоди часто
У період активного дозрівання малину бажано збирати кожні два дні. Не варто чекати, поки достигнуть усі ягоди одночасно.
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Перестиглі плоди швидко розм'якшуються, починають підгнивати й стають привабливими для комах, які відкладають яйця всередину ягід. Регулярний збір урожаю — найпростіший спосіб зменшити кількість личинок.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Не залишайте пошкоджені ягоди під кущами
Усі підгнилі, пошкоджені або опалі плоди потрібно одразу прибирати з грядки. Якщо залишити їх під кущами, вони стануть джерелом поширення шкідників і грибкових хвороб.
Червиві ягоди не варто класти до компосту. Їх краще зібрати в окрему ємність і винести за межі ділянки.
Після плодоношення обріжте літню малину
Літні сорти малини після збору врожаю потребують обрізування. Старі пагони, які вже відплодоносили, зрізають біля самої землі.
Така процедура:
- покращує циркуляцію повітря між пагонами;
- зменшує вологість усередині куща;
- знижує ризик розвитку грибкових хвороб;
- робить насадження менш привабливими для шкідників.
Для наступного сезону залишають лише сильні молоді пагони.
Осіння малина потребує іншого підходу
Осінні сорти обрізають не відразу після плодоношення, а наприкінці сезону або ранньою весною. Саме такий спосіб вирощування допомагає отримати рясний урожай на молодих пагонах наступного року.
Як запобігти появі червивих ягід
Щоб малина залишалася здоровою, дотримуйтеся простих правил:
- збирайте ягоди регулярно;
- не допускайте перезрівання плодів на кущах;
- видаляйте опалі та пошкоджені ягоди;
- щороку проводьте правильне обрізування;
- не загущуйте посадки;
- періодично оглядайте кущі на наявність шкідників.