Щоб малина залишалася здоровою, дотримуйтеся простих правил

Малина – одна з найулюбленіших літніх ягід, але саме наприкінці сезону вона часто страждає від шкідників. У серпні навіть невеликі помилки в догляді можуть призвести до появи личинок усередині ягід, через що частина врожаю стає непридатною для споживання. Як зменшити ризик червивості та зберегти кущі здоровими, пише «Сільський господар».

Найважливіше правило – збирайте ягоди часто

У період активного дозрівання малину бажано збирати кожні два дні. Не варто чекати, поки достигнуть усі ягоди одночасно.

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Перестиглі плоди швидко розм'якшуються, починають підгнивати й стають привабливими для комах, які відкладають яйця всередину ягід. Регулярний збір урожаю — найпростіший спосіб зменшити кількість личинок.

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Не залишайте пошкоджені ягоди під кущами

Усі підгнилі, пошкоджені або опалі плоди потрібно одразу прибирати з грядки. Якщо залишити їх під кущами, вони стануть джерелом поширення шкідників і грибкових хвороб.

Червиві ягоди не варто класти до компосту. Їх краще зібрати в окрему ємність і винести за межі ділянки.

Після плодоношення обріжте літню малину

Літні сорти малини після збору врожаю потребують обрізування. Старі пагони, які вже відплодоносили, зрізають біля самої землі.

Така процедура:

покращує циркуляцію повітря між пагонами;

зменшує вологість усередині куща;

знижує ризик розвитку грибкових хвороб;

робить насадження менш привабливими для шкідників.

Для наступного сезону залишають лише сильні молоді пагони.

Осіння малина потребує іншого підходу

Осінні сорти обрізають не відразу після плодоношення, а наприкінці сезону або ранньою весною. Саме такий спосіб вирощування допомагає отримати рясний урожай на молодих пагонах наступного року.

Як запобігти появі червивих ягід

Щоб малина залишалася здоровою, дотримуйтеся простих правил: