Гіркота нерідко з'являється через пошкодження коренеплодів комахами

Морква вважається однією з найсолодших овочевих культур, однак іноді навіть добре сформовані коренеплоди мають неприємний гіркий присмак. Причина найчастіше криється не в сорті, а в умовах вирощування, догляді або неправильному зберіганні. Які помилки найчастіше призводять до появи гіркоти та як їх уникнути, пише Fermer.blog.

Невідповідний ґрунт

Для гарного розвитку моркві потрібен пухкий, родючий ґрунт із нейтральною або слабкокислою реакцією. Якщо земля надто кисла, лужна або збіднена поживними речовинами, рослина гірше засвоює необхідні елементи.

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На важких глинистих ґрунтах часто утворюється щільна кірка, яка погіршує доступ повітря до коренів і перешкоджає рівномірному зволоженню. У таких умовах морква може виростати дрібною, менш соковитою та набувати гіркуватого смаку.

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Також не варто вносити свіжий гній безпосередньо перед посівом. Надлишок азоту негативно впливає не лише на смак, а й на здатність урожаю довго зберігатися.

Пошкодження шкідниками

Гіркота нерідко з'являється через пошкодження коренеплодів комахами.

Найнебезпечнішими для моркви вважаються:

морквяна муха;

дротяник;

морквяна попелиця;

слимаки;

листоблішка;

личинки зонтичної молі;

гусениці совок.

Шкідники пошкоджують листя або самі коренеплоди, через що рослина витрачає сили на відновлення, а смакові якості помітно погіршуються.

Нестача вологи

Морква дуже чутлива до режиму поливу. Якщо ґрунт довго залишається сухим, коренеплоди накопичують менше вологи, стають жорсткішими й можуть гірчити.

Не менш важливо використовувати для поливу воду, яка не є надто холодною. Різкі перепади температур також негативно впливають на розвиток рослини.

Невдалий сорт або неякісне насіння

Смак моркви залежить і від правильно підібраного сорту. Якщо він не пристосований до кліматичних умов вашого регіону, урожай може виявитися дрібним і менш солодким.

Не менш важливо використовувати якісне насіння. Якщо висівати насіння, отримане від гібридів, або багато років поспіль не оновлювати сортовий матеріал, характеристики рослин поступово погіршуються.

Запізніле або передчасне збирання врожаю

Час збирання також впливає на смак моркви.

Якщо викопати коренеплоди занадто рано, вони ще не встигають накопичити достатньо природних цукрів і гірше зберігаються.

Не варто й перетримувати урожай у землі. Перезріла морква поступово втрачає смакові якості, а частина поживних речовин витрачається на повторний ріст коренів.

Чому верхівка моркви зеленіє і гірчить

Іноді неприємний смак з'являється лише у верхній частині коренеплоду, яка водночас набуває зеленуватого відтінку.

Таке трапляється, коли верхівка виступає над поверхнею ґрунту й перебуває під сонячним світлом. Через це посилюється утворення хлорофілу, що й спричиняє зміну кольору та появу гіркуватого присмаку.

Якщо зелена лише верхня частина, її можна просто зрізати.

Чи можна їсти гірку моркву

Якщо коренеплід не пошкоджений гниллю чи шкідниками, а гірчить лише частково, його можна використовувати для приготування страв.

Під час варіння, тушкування або запікання гіркий присмак зазвичай стає значно менш помітним.

Однак моркву з ознаками псування, сильними пошкодженнями або неприємним запахом краще не вживати.

Як виростити солодку моркву

Щоб урожай був смачним і добре зберігався, дотримуйтеся кількох простих правил: