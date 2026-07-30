Найкращий час для збирання зелені – ранок, коли спека ще не настала

Петрушка – одна з найпопулярніших пряних культур, яку вирощують майже на кожному городі. Вона невибаглива у догляді, однак правильне зрізання зелені суттєво впливає на подальший ріст рослини. Якщо регулярно обрізати листя за правильною схемою, кущі довше залишатимуться пишними, а врожай можна буде збирати протягом усього сезону. Як робити це правильно, пише WomanEL.

Починайте зі зрізання зовнішніх стебел

Під час збирання зелені не варто зривати окремі листочки. Найкраще зрізати цілі стебла біля самої основи рослини.

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Починайте із зовнішніх пагонів, залишаючи молоде листя в центрі куща. Саме воно швидко підросте й забезпечить новий урожай.

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Використовуйте гострий інструмент

Для обрізання краще користуватися гострими ножицями або секатором. Акуратний зріз швидше загоюється, а рослина витрачає менше сил на відновлення.

Не рекомендується виривати стебла руками, адже можна пошкодити кореневу шийку або молоді пагони.

Не зрізайте занадто багато

За один раз бажано видаляти не більше третини всієї зеленої маси. Якщо обрізати більше, рослина ослабне і значно повільніше відновлюватиметься.

Регулярне, але помірне зрізання стимулює утворення нових пагонів і робить кущ густішим.

Видаляйте пожовкле листя

Під час догляду варто регулярно прибирати пожовклі, сухі або пошкоджені листки. Вони не лише псують вигляд рослини, а й можуть стати джерелом розвитку хвороб.

Своєчасне очищення куща покращує провітрювання та допомагає підтримувати його здоровим.

Що робити, якщо з'явилися квітконоси

На другий рік життя петрушка починає утворювати квітконоси. Якщо ви вирощуєте її заради зелені, їх краще одразу зрізати.

Після видалення квітконосів рослина ще певний час продовжує нарощувати листя. Якщо ж потрібне насіння, кілька суцвіть можна залишити до повного достигання.

Коли найкраще зрізати петрушку

Найкращий час для збирання зелені – ранок, коли спека ще не настала. У цей період листя містить найбільше ефірних олій, тому воно більш ароматне й соковите.

Після зрізання не забувайте регулярно поливати грядку, особливо в спекотну погоду. За достатньої кількості вологи петрушка швидше відростає й довше залишається ніжною.