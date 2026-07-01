Після збирання врожаю приберіть залишки рослин і бур'яни

Після збирання часнику та цибулі на городі звільняється чимало місця. Багато дачників залишають ці грядки до наступного сезону, хоча їх можна використати значно ефективніше. Якщо провести повторний посів у липні або на початку серпня, до осені ще можна отримати хороший урожай зелені та скоростиглих овочів. Що посадити, пише NV.

Чому не варто залишати грядку порожньою

Після цибулі та часнику ґрунт ще придатний для вирощування багатьох культур. До того ж ці рослини виділяють фітонциди – природні речовини, які можуть пригнічувати розвиток окремих збудників хвороб і частково відлякувати деяких шкідників.

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Повторні посіви мають ще кілька переваг. Вони не дають бур'янам швидко зайняти вільну ділянку, допомагають краще утримувати вологу в ґрунті та дозволяють максимально використати город протягом сезону.

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Крім того, у другій половині літа температура повітря поступово знижується, а світловий день скорочується. Такі умови добре підходять для багатьох листових овочів і коренеплодів, які навесні часто передчасно утворюють квітконосні стебла.

Як підготувати грядку

Після збирання врожаю приберіть залишки рослин і бур'яни.

Глибоко перекопувати землю не потрібно. Достатньо розпушити верхній шар ґрунту приблизно на 5–7 сантиметрів. Це допоможе зберегти структуру ґрунту та вологу.

Якщо земля збіднена, внесіть зрілий компост або перегній, трохи деревного попелу чи комплексне добриво з переважанням фосфору й калію.

Свіжий гній для повторних літніх посівів використовувати не рекомендується, особливо якщо плануєте вирощувати коренеплоди.

Після підготовки добре полийте грядку й залиште її на один-два дні.

Які культури можна посадити

Дайкон

Дайкон чудово підходить для літнього посіву. Він швидко формує великі соковиті коренеплоди, які добре зберігаються взимку.

Пекінська капуста

Під час посіву в другій половині літа пекінська капуста значно рідше стрілкується. До того ж прохолодніші ночі сприяють формуванню щільних качанів.

Кущова спаржева квасоля

Ранні сорти спаржевої квасолі здатні дати врожай уже через 50–60 днів після посіву. Крім цього, бобові культури збагачують ґрунт азотом.

Редиска

Літньо-осінній редис часто виростає соковитішим і ніжнішим, ніж весняний. Багато сучасних сортів достигають менш ніж за місяць.

Зелень

У липні можна сміливо висівати кріп, петрушку, салат, руколу та шпинат. За достатнього поливу вони швидко нарощують листя, а деякі культури можна зрізати кілька разів.

Ріпа

Літній посів ріпи дозволяє отримати соковиті та щільні коренеплоди, які добре підходять як для споживання у свіжому вигляді, так і для зимового зберігання.