Нижнє пожовкле або пошкоджене листя бажано періодично обрізати

Кабачки вважаються однією з найпростіших овочевих культур для вирощування. Вони швидко ростуть, добре пристосовуються до різних умов і можуть плодоносити протягом усього літа. Однак навіть невибагливі рослини потребують правильного догляду, пише Epic gardening.

Щоб кущі залишалися здоровими, а врожай був рясним, варто дотримуватися кількох важливих правил. Саме вони допомагають отримати великі та соковиті плоди навіть на невеликих грядках.

Обирайте сонячне місце

Кабачки потребують великої кількості світла. Для активного росту рослинам необхідно щонайменше шість годин прямого сонячного освітлення на день.

Ґрунт повинен добре прогрітися, тому висівати насіння або висаджувати розсаду краще після встановлення стабільно теплої погоди.

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Подбайте про родючий ґрунт

Для отримання гарного врожаю кабачкам потрібен поживний та пухкий ґрунт. Перед посадкою бажано внести компост, перегній або добре перепрілий гній.

Органічні матеріали покращують структуру землі, утримують вологу та забезпечують рослини необхідними поживними речовинами.

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Дотримуйтеся правильної відстані

Загущені посадки погіршують провітрювання та сприяють розвитку хвороб. Між кущами бажано залишати від 80 до 120 сантиметрів.

Деякі городники висаджують кабачки на невеликих підвищеннях, що дозволяє ґрунту швидше прогріватися та покращує відведення зайвої вологи.

Поливайте регулярно

Кабачки люблять вологий ґрунт, особливо під час цвітіння та формування плодів. Поливати рослини потрібно під корінь, уникаючи потрапляння води на листя.

Нерівномірне зволоження може призвести до уповільнення росту та погіршення якості плодів.

Не забувайте про підживлення

На початку росту та під час плодоношення рослини потребують додаткового живлення. Для цього використовують комплексні добрива або органічні настої.

Поживні речовини допомагають кущам формувати більше зав'язі та підтримують тривале плодоношення.

Збирайте плоди вчасно

Найсмачнішими вважаються молоді кабачки довжиною приблизно 15–20 сантиметрів. Регулярний збір стимулює утворення нових плодів.

Якщо залишати овочі на кущах надто довго, вони переростають, а рослина витрачає сили на дозрівання насіння.

Видаляйте старе листя

Нижнє пожовкле або пошкоджене листя бажано періодично обрізати. Це покращує циркуляцію повітря між рослинами та зменшує ризик грибкових захворювань.

Крім того, кущі отримують більше світла, що позитивно впливає на врожайність.

Використовуйте вертикальне вирощування

Деякі сорти кабачків можна підв'язувати до опор. Такий спосіб допомагає економити місце на грядці та покращує провітрювання рослин.

Плоди залишаються чистими, а догляд і збирання врожаю стають значно зручнішими.