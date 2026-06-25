Якщо овочі втратили пружність у розпал спеки, не варто відразу рясно поливати їх холодною водою

Літня спека стає серйозним випробуванням для городніх культур. Високі температури можуть уповільнювати ріст рослин, викликати опадання квіток і навіть призводити до втрати врожаю. Особливо чутливими до перегріву є томати, огірки та перець, які по-різному реагують на спекотну погоду. Як захистити рослини від спеки, пише iTV.

Щоб рослини легше переносили високі температури, важливо правильно організувати поливи, захистити їх від палючого сонця та не допускати перегрівання ґрунту.

Як допомогти помідорам пережити спеку

За температури понад +32 градуси пилок томатів втрачає здатність до запилення. Через це квітки можуть осипатися, а зав’язі не утворюються.

Для захисту помідорів варто використовувати притіняючі сітки, які зменшують вплив прямих сонячних променів і допомагають знизити температуру навколо рослин.

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У ранкові години можна злегка струшувати кущі, щоб покращити запилення квіток. Також не слід повністю видаляти листя, оскільки воно захищає плоди від сонячних опіків і затіняє землю біля коріння.

Поливати томати необхідно лише під корінь, підтримуючи помірну вологість ґрунту.

Що потрібно огіркам у спекотну погоду

Огірки швидко втрачають вологу, тому особливо потребують регулярного поливу. Недостатня кількість води може призвести до в’янення рослин і появи гіркоти у плодах.

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Увечері після заходу сонця листя можна злегка обприскувати водою, щоб тимчасово знизити температуру рослин.

Важливу роль відіграє мульча. Шар соломи або сіна завтовшки близько 10 сантиметрів допомагає зберегти вологу та захищає поверхневу кореневу систему від перегрівання.

У період сильної спеки огірки бажано поливати щовечора теплою водою.

Як уберегти перець від перегріву

Перець дуже чутливий до високої температури ґрунту. Якщо земля біля коріння сильно нагрівається, ріст плодів може призупинитися.

Для захисту рослин рекомендують використовувати товстий шар мульчі, який допомагає зберігати прохолоду та вологу.

На відкритих ділянках можна встановити тимчасові захисні екрани з агроволокна або інших легких матеріалів, які прикриватимуть рослини від палючого сонця у найспекотніші години дня.

Перець також дуже погано переносить пересихання ґрунту, тому важливо регулярно контролювати його вологість.

Що робити, якщо рослини вже зів’яли

Якщо овочі втратили пружність у розпал спеки, не варто відразу рясно поливати їх холодною водою. Це може додатково пошкодити кореневу систему.

Найкраще дочекатися вечора, коли температура повітря знизиться. Спочатку можна злегка зволожити листя, а потім провести повноцінний полив під корінь. За потреби до води додають антистресові препарати, які допомагають рослинам швидше відновитися.

Як зменшити вплив спеки в майбутньому

Досвідчені городники радять розташовувати грядки з півночі на південь. У такому випадку сонячні промені рівномірніше освітлюють рослини і не перегрівають один бік кущів.

Поєднання мульчування, правильного поливу та захисту від сонця допоможе томатам, огіркам і перцю легше пережити літню спеку та зберегти майбутній урожай.