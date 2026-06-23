Однією з найпоширеніших причин є порушення режиму поливу

Пожовтіння листя на огірках завжди свідчить про певні проблеми у догляді або умовах вирощування. Іноді причиною стає нестача вологи чи поживних речовин, а в окремих випадках – хвороби або шкідники. Щоб не втратити врожай, важливо своєчасно визначити причину та допомогти рослинам. Що саме викликало пожовтіння листя, пише ТСН.

Неправильний полив

Однією з найпоширеніших причин є порушення режиму поливу. За нестачі води листя починає в'янути, жовтіти та скручуватися.

Надмірне зволоження також небезпечне, оскільки коріння відчуває нестачу кисню. Поливати огірки потрібно регулярно, підтримуючи помірну вологість ґрунту.

Полив холодною водою

Огірки дуже чутливі до температури води. Холодний полив викликає стрес, через що рослини можуть сповільнювати ріст і скидати зав'язі.

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Для поливу рекомендують використовувати відстояну воду, яка встигла нагрітися на сонці.

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Нестача поживних речовин

Пожовтіння нижнього листя часто свідчить про дефіцит азоту. Якщо жовті краї листкових пластин, рослинам може бракувати калію.

У таких випадках допоможуть комплексні добрива для овочевих культур або спеціальні підживлення для огірків. Важливо дотримуватися рекомендованих норм внесення.

Спека та палюче сонце

Під час сильної спеки листя може отримувати сонячні опіки та втрачати вологу. Особливо страждають рослини, які ростуть на відкритих ділянках без захисту.

Зберегти вологу допомагає мульчування соломою, скошеною травою або компостом. У теплицях необхідно регулярно провітрювати приміщення.

Перепади температури

Огірки погано переносять холодні ночі та різкі зміни температури. Після похолодання листя нерідко жовтіє і рослини відчувають стрес.

У прохолодні ночі грядки можна накривати агроволокном, щоб захистити рослини від переохолодження.

Загущені посадки

Якщо кущі ростуть занадто близько один до одного, їм не вистачає світла та повітря. У результаті нижнє листя жовтіє, а ризик розвитку захворювань збільшується.

Старе або пошкоджене листя можна поступово видаляти, покращуючи провітрювання посадок.

Хвороби та шкідники

Жовті плями, наліт або деформація листків можуть свідчити про грибкові захворювання. Також причиною пожовтіння іноді стають попелиця, павутинний кліщ та інші шкідники.

Уражене листя слід видалити, а рослини обробити дозволеними препаратами або біологічними засобами захисту.