Зволікати з пасинкуванням не варто

Огірки належать до культур, які потребують регулярного догляду протягом усього сезону. Однією з важливих процедур на початку росту є пасинкування. Саме воно допомагає рослині правильно розподіляти сили, формувати потужну кореневу систему та закладати основу для майбутнього врожаю. Як правильно пасинкувати огірки, розповідає Gorod Natalya.

Коли проводити перше пасинкування

Першу процедуру виконують тоді, коли огірок уже сформував кілька справжніх листків і почав активно нарощувати зелену масу. Саме на цьому етапі важливо допомогти рослині спрямувати поживні речовини на розвиток основного стебла та коріння.

Зволікати з пасинкуванням не варто, адже молоді пагони швидко ростуть і починають забирати частину живлення.

Як правильно пасинкувати огірки

Під час першого формування куща увагу приділяють нижній частині рослини.

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У пазухах перших двох листків необхідно видалити всі бічні пагони та зачатки зав’язей. Також очищають пазуху третього нижнього листка, прибираючи зайві відростки.

Після цього рослину залишають розвиватися далі без додаткового втручання до наступного етапу формування.

Чому ця процедура така важлива

Видалення нижніх пасинків дозволяє огіркам спрямувати основні ресурси на зміцнення кореневої системи та ріст центрального пагона. Завдяки цьому кущ стає сильнішим і краще витримує несприятливі умови.

Крім того, нижня частина рослини залишається більш відкритою для циркуляції повітря. Це допомагає уникнути надмірної вологості та зменшує ризик появи грибкових захворювань.

Поширені помилки

Не варто видаляти надто багато пагонів за один раз. Надмірне обрізання може викликати стрес у рослини та сповільнити її розвиток.

Також важливо проводити процедуру в суху погоду та використовувати чистий інструмент, якщо пагони вже достатньо великі. Це допоможе уникнути потрапляння інфекцій через свіжі пошкодження.