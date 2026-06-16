Перець належить до світлолюбних культур і потребує багато сонячного світла для формування великих плодів

Червень є одним із найважливіших місяців для вирощування перцю. Саме в цей період рослини активно нарощують кореневу систему, листя та готуються до майбутнього плодоношення. Від правильного догляду на початку літа значною мірою залежить кількість і якість майбутнього врожаю. Про кілька простих, але дуже важливих завдань, які допоможуть створити для перцю ідеальні умови, пише Gardening Know How.

Забезпечте регулярний полив

З підвищенням температури повітря потреба перцю у волозі значно зростає. Особливо уважно потрібно стежити за молодими рослинами та нещодавно висадженою розсадою.

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Ґрунт має залишатися помірно вологим, але без застою води. У спекотну погоду перець зазвичай поливають двічі або тричі на тиждень, орієнтуючись на стан землі та кількість опадів.

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Подбайте про достатнє освітлення

Перець належить до світлолюбних культур і потребує багато сонячного світла для формування великих плодів. Якщо кущі затіняють дерева, високі рослини або споруди, урожай може бути значно меншим.

Для повноцінного розвитку перцю необхідно щонайменше шість годин прямого сонячного освітлення на день. Найкраще, якщо рослини отримують сонце зранку, а в найспекотніші години мають легке притінення.

Регулярно оглядайте рослини

На початку літа активізуються численні шкідники, які можуть швидко пошкодити посадки. Особливу увагу варто звертати на попелицю, яка часто селиться на нижньому боці листків.

Оглядайте кущі щонайменше раз на тиждень. Чим раніше буде виявлено проблему, тим простіше буде впоратися зі шкідниками без значних втрат для врожаю.

Видаляйте перші квітки

Багатьом городникам шкода обривати перші бутони, однак така процедура часто приносить користь рослинам. Поки кущ ще недостатньо зміцнів, раннє плодоношення може послабити його розвиток.

Видалення перших квіток допомагає рослині спрямувати сили на формування потужної кореневої системи та міцних пагонів. У результаті надалі кущ здатний сформувати більше плодів.

Замульчуйте грядки

Мульча допомагає зберігати вологу, захищає коріння від перегрівання та перешкоджає росту бур'янів. Крім того, вона зменшує ризик потрапляння збудників хвороб із ґрунту на листя під час дощів.

Для мульчування добре підходять солома, сухе листя, підсушена скошена трава або інші органічні матеріали. Важливо залишати невеликий простір навколо стебла, щоб уникнути надмірного зволоження та розвитку грибкових захворювань.