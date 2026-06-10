Одразу після висаджування вносити добрива не рекомендують

Після пересаджування у відкритий ґрунт капуста потребує часу для вкорінення та адаптації. Саме в цей період закладається основа майбутнього врожаю, тому правильне підживлення має велике значення. Чим підживити, пише ТСН.

Коли проводити перше підживлення

Одразу після висаджування вносити добрива не рекомендується. Рослині необхідно від 10 до 20 днів, щоб прижитися на новому місці.

Першу підгодівлю зазвичай проводять після появи нових листків, коли капуста починає активно рости. У цей час вона особливо потребує азоту, який відповідає за розвиток зеленої маси.

Найкращі добрива для початкового росту

На першому етапі розвитку капуста добре реагує на азотні підживлення. Саме вони допомагають рослині швидше зміцніти після пересадки.

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Для цього використовують:

аміачну селітру;

сечовину;

настій коров’яку;

настій пташиного посліду.

Такі добрива сприяють активному росту листя та розвитку кореневої системи.

Водночас важливо не перевищувати рекомендовані норми. Надлишок азоту може призвести до того, що капуста активно нарощуватиме листя, але формування качанів сповільниться.

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Комплексне підживлення для здорового розвитку

Щоб рослина отримувала всі необхідні елементи, городники часто застосовують комплексні добрива.

Капуста потребує:

азоту для росту листя;

фосфору для розвитку коренів;

калію для формування щільних качанів та підвищення стійкості до хвороб.

Для приготування поживного розчину часто використовують суперфосфат, сечовину та калійні добрива, розчинені у воді згідно з інструкцією виробника.

Органічні добрива для капусти

Прихильники природного землеробства часто віддають перевагу органічним підживленням. Вони діють повільніше, але забезпечують рослини поживними речовинами протягом тривалого часу.

Найпопулярнішими залишаються:

розведений коров’як;

настій пташиного посліду;

настій кропиви;

деревна зола.

Крім живлення, органіка покращує структуру ґрунту та сприяє розвитку корисної мікрофлори.

Народні засоби для підживлення капусти

Багато городників використовують перевірені домашні засоби як додаткове джерело поживних речовин.

Серед них:

деревна зола;

борна кислота;

нашатирний спирт;

харчова сода.

Золу часто застосовують для насичення ґрунту калієм, а борна кислота допомагає рослині краще формувати качани.

Скільки разів підживлювати капусту

Для отримання гарного врожаю зазвичай проводять кілька підживлень протягом сезону.

Перше виконують через 2–3 тижні після висаджування. Друге – через 10–14 днів після першого. Третє – під час формування качанів.

Пізньостиглі сорти іноді підживлюють ще раз наприкінці сезону для покращення лежкості врожаю.