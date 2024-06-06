Як вберегти капусту від шкідників: профілактика, хімічні засоби та біопрепарати
Капуста – однорічна рослина, яка висаджується на городі щороку. Доглядати за нею не складно, але основною проблемою у її вирощуванні є шкідники. Важливо вчасно виявити їх і знешкодити до моменту пошкодження урожаю.
Комплексна боротьба зі шкідниками на капусті – це не лише народні, біологічні та хімічні засоби, пише «Агросіті». Захист капусти від шкідників також містить профілактичні заходи, які допоможуть зменшити кількість шкідливих комах на ділянці:
знищення рослинних залишків на полі, у яких можуть зимувати шкідники;
боротьба з бур’янами на городі: бур’яни сімейства Капустяні (грицики, редька дика, суріпиця) є місцем, де навесні після вильоту поселяються шкідники;
сівозміна (капустяні культури на одному і тому ж ділянці потрібно розміщувати раз в 3-4 року);
осіннє перекопування ґрунту, щоб зимуючі комахи виявилися на поверхні ґрунту і вимерзли;
ранній посів і висадка розсади капусти;
укриття сходів і розсади капусти агроволокном: це не тільки допоможе рослинам швидше розвиватися, але і захистить від нападу жуків і мух;
нормовані й своєчасні поливи рослин;
розпушування ґрунту в міжряддях для знищення лялечок шкідників в період вегетації;
вибракування зараженої розсади перед висадкою;
оптимальна система живлення рослин сприяє поліпшенню захисту від шкідника;
дотримання технології вирощування;
посадка стійких до трипса гібридів капусти.
Біопрепарати від шкідників капусти:
- «Актарофіт» (10 мл на 5 л води);
- «Актофіт» (4-8 мл на 1 л води);
- «Бітоксибациллін» (20-25 г на 5 л води);
- «Боверин» (0,2-0,5 л на 10 л води);
- «Вертициллін» (350 мл/10 л води на 2 сотки або 3-5 л/га);
- «Колорадоцид» (20 г на 5-10 л води);
- «Лепідоцид» (250 мл на 10 л води на 2 сотки);
- «Нематофагін» (1-3 л на 100 кв.м.);
- «Фітоверм» (1 мл на 1 л води).
Хімічні засоби від шкідників капусти:
- «Актара» (1,5 г на 1 л води на 250 культурних рослин (обробка коренів розсади культури при посадці);
- «Дантоп» 500 (0,035-0,045 кг/га);
- «ЖукОФФ» (1,5 мл на 3-5 л води);
- «Стоп Жук» (1,5-2 мл на 5 л води на 1 сотку).