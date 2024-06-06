Захист капусти від шкідників повинен містити профілактичні заходи

Капуста – однорічна рослина, яка висаджується на городі щороку. Доглядати за нею не складно, але основною проблемою у її вирощуванні є шкідники. Важливо вчасно виявити їх і знешкодити до моменту пошкодження урожаю.

Комплексна боротьба зі шкідниками на капусті – це не лише народні, біологічні та хімічні засоби, пише «Агросіті». Захист капусти від шкідників також містить профілактичні заходи, які допоможуть зменшити кількість шкідливих комах на ділянці:

знищення рослинних залишків на полі, у яких можуть зимувати шкідники;

боротьба з бур’янами на городі: бур’яни сімейства Капустяні (грицики, редька дика, суріпиця) є місцем, де навесні після вильоту поселяються шкідники;

сівозміна (капустяні культури на одному і тому ж ділянці потрібно розміщувати раз в 3-4 року);

осіннє перекопування ґрунту, щоб зимуючі комахи виявилися на поверхні ґрунту і вимерзли;

ранній посів і висадка розсади капусти;

укриття сходів і розсади капусти агроволокном: це не тільки допоможе рослинам швидше розвиватися, але і захистить від нападу жуків і мух;

нормовані й своєчасні поливи рослин;

розпушування ґрунту в міжряддях для знищення лялечок шкідників в період вегетації;

вибракування зараженої розсади перед висадкою;

оптимальна система живлення рослин сприяє поліпшенню захисту від шкідника;

дотримання технології вирощування;

посадка стійких до трипса гібридів капусти.

Біопрепарати від шкідників капусти:

«Актарофіт» (10 мл на 5 л води);

«Актофіт» (4-8 мл на 1 л води);

«Бітоксибациллін» (20-25 г на 5 л води);

«Боверин» (0,2-0,5 л на 10 л води);

«Вертициллін» (350 мл/10 л води на 2 сотки або 3-5 л/га);

«Колорадоцид» (20 г на 5-10 л води);

«Лепідоцид» (250 мл на 10 л води на 2 сотки);

«Нематофагін» (1-3 л на 100 кв.м.);

«Фітоверм» (1 мл на 1 л води).

Хімічні засоби від шкідників капусти: