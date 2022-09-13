Для довготривалого зберігання потрібно обирати пізні сорти, які стійкі до розтріскування

Щоб капуста могла пролежати всю зиму і ще половину весни, потрібно правильно підібрати сорт і зібрати урожай. Як це все зробити, розповідає «Сільське господарство та садівництво».

Існують ранньостиглі, середньостиглі та пізні сорти капусти. Перші прибирають з городу в міру дозрівання і складання голівки з кінця червня до середини липня, вони не придатні для тривалого зберігання – їх потрібно їсти відразу. Другі можуть зберігатися до трьох місяців у прохолодних приміщеннях, їх збирають у кінці липня – на початку червня.

Для довготривалого зберігання потрібно обирати пізні сорти, які стійкі до розтріскування та при правильному зборі врожай можуть зберігатися до 8 місяців. Їх можна потримати на грядках довше, якщо дозволяють погодні умови, – для насичення корисними речовинами. Прибирати з городу таку капусту потрібно у кінці вересня чи вже в жовтні.

Приклади пізніх гібридів – «Супермаркет F1», «Гарантія F1», «Валентина F1», «Адаптор F1», «Трансам F1», «Сторідор F1», «Анкома F1», «Золтан F1 (NiZ 17-1265)»; приклади сортової капусти – «Харківська зимова», «Білосніжка», «Полар (Олімп)», «Бірюза», «Ярославна», «Амагер», «Агресор», «Колобок».

Як визначити зрілість капусти:

при натисканні на головку капусти відчувається щільність і пружність;

верхня центральна частина стає більш світлою, білуватою;

нижнє листя починає підсихати.

Коли все вказує на завершення дозрівання овоча, потрібно припиняти полив щонайменше за 10-14 днів, а потім приступати до збирання врожаю.

Як правильно збирати капусту:

Викопати лопатою кущ з коренем. Очистити обережно від землі, щоб земля не потрапила на саму головку. Обрізати гострим ножем качан, залишивши не більше 2-3см. Верхнє листя не обривати – для кращого зберігання. При сухій погоді відразу перенести в місце зберігання. Не кидати і не колоти голівки капусти. Всі підозрілі голівки – потріскані, зіпсовані, потемнілі – краще залишити для вживання в їжу відразу.

Погодні умови і терміни збору капусти

Якщо є можливість обирати день збору, орієнтуючись по погоді, то краще це зробити в сонячний сухий день, коли температура вночі буде не більше +4°С, а вдень – не більше +10°С. Краще зібрати пізню капусту пізніше, ніж зарано, бо зібрана при +15°С капуста буде гарантовано погано зберігатися.

Якщо погода сира і дощова, а чекати немає можливості, тоді після збирання капусті слід дати просохнути кілька годин, а вже потім переносити на зберігання. При різких, несподіваних заморозках потрібно дати капусті відстоятися вдень – відтанути, а потім вже зривати.

Більше корисних порад – у рубриці «Город»