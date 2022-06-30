Щоб збільшити термін зберігання качанів і запобігти їх розтріскуванню, використовують харчову соду в період формування плодів

Щоб зібрати щільні та великі капустини, потрібно забезпечити рослину необхідними мікро- та макроелементами. Підживлення капусти проводиться ще на етапі вирощування розсади, але й після посадки на постійне місце на грядці або в теплиці, навіть якщо ґрунт містить достатню кількість поживних речовин, внесення добрив не слід виключати. Agromarket розповідає, у які періоди необхідно використовувати підживлення та яке саме.

Підживлення розсади

Перше підживлення для капусти відбувається через 10-12 днів після пікірування готовими мінеральними комплексами або використовують 1 г хлористого калію, 2 г аміачної селітри та 4 г суперфосфату на 1 л води. Вдруге добрива використовують через 10-12 днів. Для цього готують розчин аміачної селітри (на 1 л води потрібно 4 гр. речовини). Третє підживлення розсади виконується за два тижні до посадки на постійне місце тим самим складом, що й перше підживлення.

Підживлення у відкритому ґрунті або в теплиці

Виконуючи посадку на грядку з нейтральним або слабокислим ґрунтом, капуста дасть добрий урожай. Якщо кислотність підвищена, вносять золу або гашене вапно. Капуста раннього терміну дозрівання потребує двох підживлень у період вирощування. Сорти середнього та пізнього терміну дозрівання удобрюють 3-4 рази. Усі добрива треба вносити під корінь – попадання розчину на листя спричиняє опік. Ґрунт при цьому має бути вологим.

Перше внесення добрив

Після того, як розсада буде висаджена на постійне місце, їй потрібен час на адаптацію. У цей період виконують лише зволоження ґрунту, а добрива використовують через 15-20 днів. Краще використовувати мінеральні добрива: 20 г суперфосфату, 10 г сечовини та 10 г калію розчиняють у 10 л води та виконують полив по вологому ґрунту. Для кожної рослини потрібно 500 мл розчину.

У цей період також можна використовувати органічне добриво:

перепрілий гній – 5 кг розчиняють у 50 літрах води, настоюють кілька днів, а перед використанням додатково розводять водою в пропорції 1:10;

гранульований курячий послід – також настоюють та розводять водою, орієнтуючись на рекомендації виробника.

Друге внесення добрив

Друге підживлення виконується через два тижні після першого. Можна використовувати сечовину (30 г на кожні 10 л води), нітрофоску (50 г речовини на 10 л води), водний настій золи (1 склянку золи змішують з 1 л води, настоюють 4 дні, потім суміш проціджують, доводять загальний об'єм до 10 л), розведений у воді курячий послід (1:15) чи коров’як (1:10).

Для другого підживлення також можна застосувати суміш мінеральних комплексів та органіки: 500 мл концентрованого розчину коров’яку або курячого посліду та 30 г азофоски розчиняють у 10 л води та використовують розчин відразу після приготування. При другому підживленні кожній рослині потрібен 1 літр живильної суміші.

Третє підживлення

Використання добрив втретє потрібно сортам капусти середнього та пізнього терміну дозрівання через два тижні після другого підживлення. При цьому можна поєднувати органіку та мінеральні комплекси. Популярні склади:

до концентрованого розчину коров’яку додати 30 г суперфосфату та 15 г мікродобрив, довести загальний об’єм до 10 л;

розчинити в окремих ємностях 50 г суперфосфату і 15 г мікродобрив, змішати в 10-літровому баку;

концентрований розчин коров’яку змішати з розчином суперфосфату (25 г) та калійного добрива (5 г).

Як правило, трьох підживлень протягом вирощування у відритому ґрунті або в теплиці цілком достатньо. Однак якщо овочі недостатньо набрали масу, через три тижні після третього підживлення, можна застосувати добрива ще раз. При цьому готують склади, аналогічні до третьої підгодівлі.

Народні методи

Для швидкого зростання використовують борну кислоту: 5 г речовини розводять в 1 л гарячої води, доводять загальний об’єм до 10 л і обприскують капусту в першій половині червня.

Нашатирний спирт ефективний як перше підживлення, через два тижні після посадки розсади на постійне місце. Для приготування розчину для поливу потрібно 75 мл нашатирю та 10 л води.

Щоб збільшити термін зберігання качанів і запобігти їх розтріскуванню, використовують харчову соду в період формування плодів. У 10 л води розводять 20 г харчової соди і поливають капусту.

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