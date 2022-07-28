Капусті потрібний родючий, добре удобрений органікою ґрунт

Капусту для їжі вирощували ще давні єгиптяни, греки і римляни. На нашу територію її завезли із Західної Європи купці в період занепаду Київської Русі – у XIII столітті. Досі капуста лишається одним із найпопулярніших овочів, без якого не обходиться практично жоден город. Якість капусти залежить передусім від посівного матеріалу та правильного догляду – поливу, підживлення, обробки від хвороб. Та буває так, що при дотриманні всіх правил агротехніки капуста погано росте та неохоче зав’язує голівки. «Флорист-Х» розповідає, як вирішити цю проблему.

Вимоги капусти до ґрунту

Капусті потрібний родючий, добре удобрений органікою ґрунт. На бідних ґрунтах, які з осені або з ранньої весни не були заправлені добривами, будь-який різновид капусти не ростиме гарно, а формування голівок відбуватиметься із затримкою. Не переносить капуста і ґрунтів з підвищеною кислотністю, тому кислі ґрунти потрібно обов’язково вапнувати – вносити в них крейду, доломітове борошно або порошок гашеного вапна.

Підживлення капусти

Якщо грядка для капусти заздалегідь не була належним чином підготовлена, доведеться протягом усього сезону регулярно удобрювати капусту, щоб забезпечити їй збалансоване живлення. На початку зростання потрібно багато азоту, а на стадії формування качанів – переважно фосфорно-калійні добрива.

Найкраще внести в ґрунт розчин 10 г аміачної селітри в 10 л води – це доза, розрахована на 5-6 рослин. Коли листя почне формуватися в качан, проводять друге підживлення розчином 4 г сечовини, 5 г подвійного суперфосфату і 8 г сульфату калію на 10 л води з того ж розрахунку.

Підживлення капусти в кислому ґрунті

Якщо навіть при регулярному підживленні капуста погано росте і відмовляється зав’язувати качани – проблема в підвищеній кислотності ґрунту, на тлі чого виникає дефіцит кальцію, який дуже важливий для культури.

Вирішити цю проблему можна внесенням кальцієвого підживлення: одну склянку порошку гашеного вапна потрібно розчинити в 10 л води і полити цим розчином капусту під корінь з розрахунку 1 л на одну рослину. Підживлення потрібно вносити обов’язково по вологій землі. Суміш насичує ґрунт кальцієм, нейтралізує його, і це допоможе капусті легше засвоювати з ґрунту корисні речовини.

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