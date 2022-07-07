Цю страву можна використати як самостійну, як гарнір, навіть як начинку для пирогів чи пиріжків. Також її можна готувати або на плиті, або в мультиварці.

Інгредієнти:

цибуля 2 шт.

капуста молода 1 качан

морква 2 шт.

томатна паста або помідор 2 ст.л. або 1 шт.

сіль, перець чорний мелений до смаку

олія 50 мл.

Рецепт має безліч варіацій, ми розповіли дещо (фото Depositphotos)

Видалити верхні листочки з качана. Помити капусту. Розрізати на дві половинки, видалити качан та нашинкувати капусту ножем, шинковкою або на комбайні. Цибулю почистити та нарізати невеликими кубиками. Моркву почистити та натерти.

Олію налити у глибоку пательню або казанок та добре нагріти. Покласти туди цибулю та моркву. Обсмажувати овочі на середньому вогні протягом 5 хвилин, помішувати.

Додати капусту. Ретельно перемішати. Тушкувати овочі на помірному вогні протягом 20 хвилин. Додати томатну пасту або натертий помідор (його потрібно розрізати на половинки та натерти так, щоб шкірка залишилась в руках). Посолити та поперчити до смаку.

Добре перемішати всі складові страви. Тушкувати ще 5-7 хвилин.

Томат можна замінити сметаною. В цьому випадку смак страви буде вершковим і дуже ніжним. Продукт вирушає у сковороду за 5-7 хвилин до кінця приготування. Капусту можна тушкувати і в томатно-сметанному соусі. Для цього сметана та паста або помідор змішуються.

Урізноманітнити смак тушкованої капусти допоможуть різні овочі, м'ясо, ковбасні вироби чи гриби. Використовуючи свинину чи курку, слід враховувати час їх приготування. Класти м'ясо на пательню потрібно раніше, ніж овочі. Гриби кладуть відразу ж після цибулі та моркви, а сосиски чи ковбасу – наприкінці приготування. Такі ніжні овочі, як кабачки, солодкий перець або свіжий зелений горошок додати разом із томатом або сметаною. Надати страві пікантну нотку допоможе пропущений через прес часник.

Також цю страву можна приготувати у мультиварці на режимі «Тушкування» 1 год. Капуста смакує як і у гарячому, і у холодному вигляді.