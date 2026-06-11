Під час вирощування кавунів і динь важливо дотримуватися помірності

Червень є одним із найважливіших місяців для вирощування кавунів і динь. Саме в цей період рослини активно нарощують пагони, формують зав’язі та закладають основу майбутнього врожаю. Від правильного живлення на початку літа значною мірою залежить розмір плодів, їхня соковитість і солодкість. Чим підживити, пише УНІАН.

Баштанні культури потребують збалансованого надходження поживних речовин. Надлишок одного елемента може негативно позначитися на врожайності, тому підживлення варто проводити з урахуванням потреб рослин на різних етапах розвитку.

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Азот для активного росту

На початку літа кавуни та дині особливо потребують азоту. Саме він допомагає рослинам швидко нарощувати листя та зміцнювати пагони.

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Для підживлення можна використовувати слабкий розчин аміачної селітри або органічні добрива. Добре підходить настій коров’яку, розведений водою. Таке живлення забезпечує поступове надходження поживних речовин і не шкодить кореневій системі.

Водночас важливо не перевищувати рекомендовані норми. Надмірна кількість азоту стимулює ріст зеленої маси, але може сповільнити формування плодів.

Фосфор і калій для зав’язей

У середині червня увагу слід приділити добривам, які містять фосфор і калій. Ці елементи сприяють утворенню зав’язей, покращують розвиток плодів та допомагають накопичувати цукри.

Одним із найпростіших природних джерел калію є деревний попіл. Його можна вносити в ґрунт або використовувати для приготування поживних настоїв.

Також для баштанних культур підходять комплексні мінеральні добрива, призначені для плодоносних рослин.

Трав’яні настої для додаткового живлення

Чудовим доповненням до основних підживлень можуть стати трав’яні настої. Особливо популярним серед городників є настій кропиви.

Такі засоби містять чимало корисних речовин, покращують стан ґрунту та підтримують рівномірний розвиток рослин. Їх часто використовують між основними підживленнями для м’якого живлення баштанних культур.

Чим підживити під час цвітіння

Під час цвітіння особливо ефективними є позакореневі підживлення. Обприскування листя дозволяє рослинам швидко отримати необхідні мікроелементи навіть за несприятливих погодних умов.

Найчастіше використовують розчини з бором, магнієм, цинком та марганцем. Вони сприяють кращому запиленню та формуванню зав’язей.

Борна кислота для щедрого врожаю

Бор вважається одним із найважливіших мікроелементів для баштанних культур під час цвітіння. Він допомагає рослинам утворювати більше зав’язей і знижує ризик їхнього осипання.

Для приготування розчину зазвичай 1–2 грами борної кислоти розчиняють у невеликій кількості гарячої води, а потім доводять об’єм до 10 літрів. Отриманим розчином обприскують листя у вечірні години або в похмуру погоду.

Особливо корисною така обробка буде під час затяжних дощів або похолодання, коли коренева система гірше засвоює поживні речовини з ґрунту.

Головне правило підживлення

Під час вирощування кавунів і динь важливо дотримуватися помірності. Надлишок добрив може принести не менше шкоди, ніж їхня нестача.

Збалансоване поєднання азоту, фосфору, калію та мікроелементів допоможе рослинам сформувати міцні зав’язі та виростити великі, ароматні й солодкі плоди, які стануть справжньою окрасою літнього столу.