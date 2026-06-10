Багато городників продовжують використовувати гній, селітру або інші азотні добрива протягом усього сезону

Улітку потреби овочевих культур суттєво змінюються. Якщо навесні рослини активно нарощують зелену масу та потребують азоту, то під час цвітіння і плодоношення головну роль відіграють калій і фосфор. Саме від цих елементів залежить кількість зав’язі, розмір плодів та їхні смакові якості. Чим підживити овочі, пише ТСН.

Багато городників продовжують використовувати гній, селітру або інші азотні добрива протягом усього сезону. Проте надлишок азоту влітку може призвести до активного росту листя і пагонів на шкоду врожаю.

Чому рослинам потрібен калій

Калій є одним із найважливіших елементів під час формування плодів. Він сприяє накопиченню цукрів, покращує смак овочів і допомагає рослинам легше переносити спеку та нестачу вологи.

За нестачі калію плоди можуть виростати дрібними, повільно дозрівати та втрачати свої смакові якості. Крім того, знижується загальна врожайність культур.

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Натуральне підживлення з бананової шкірки

Одним із популярних природних джерел калію є бананова шкірка. Вона містить не лише калій, а й магній та інші корисні мікроелементи, необхідні рослинам під час плодоношення.

Для приготування настою знадобляться:

шкірки від 3–4 бананів;

3 л теплої води.

Як приготувати підживлення:

Подрібніть бананову шкірку та помістіть у ємність. Залийте теплою водою. Залиште настоюватися на 48 годин у затіненому місці. Процідіть готовий настій. Поливайте рослини під корінь.

Таке підживлення особливо добре підходить для овочевих культур, які перебувають у фазі активного плодоношення.

Які культури найбільше потребують літніх підживлень

У середині літа додаткове живлення особливо важливе для рослин, які витрачають багато поживних речовин на формування плодів.

До них належать:

помідори;

огірки;

солодкий перець;

баклажани;

кабачки;

гарбузи;

полуниця;

суниця.

Саме ці культури найкраще реагують на калійні підживлення в період дозрівання врожаю.

Як правильно вносити добрива

Щоб підживлення було максимально ефективним, варто дотримуватися кількох простих правил.

Вносьте добрива лише у добре зволожений ґрунт. Проводьте підживлення рано-вранці або ввечері. Не перевищуйте рекомендовану концентрацію розчинів.

Чергуйте органічні та мінеральні добрива.

Враховуйте потреби конкретної культури та стадію її розвитку.