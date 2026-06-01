Червень – один із найпродуктивніших місяців для городників та садівників. У цей період тривають активні посіви теплолюбних культур, висіваються сидерати, а також проводяться роботи з догляду за плодовими деревами, ягідниками та декоративними рослинами. Саме зараз формується значна частина майбутнього врожаю. «Зелена садиба» пише, що та коли садити у червні за місячним календарем.

Посівний календар на червень 2026

У червні 2026 року найкращими для посіву та посадки культур вважаються такі дні: 1–4, 7, 8, 12, 13, 17, 22–29 червня. Водночас 5, 6, 14–16 та 30 червня належать до несприятливих періодів, коли не рекомендується виконувати посівні роботи, пересаджувати чи висаджувати рослини.

Коренеплоди:

картопля, топінамбур – 2–4, 12, 13;

морква, буряк, пастернак – 2–4, 12, 13;

редис, редька, ріпа – 2–4, 7–13, 17, 22–26, 29;

селера, петрушка на корінь – 1–4, 12, 13, 22–29.

Цибулеві:

цибуля ріпчаста – 2–4, 12, 13;

цибуля на зелень, шніт – 1–4, 12, 13, 17, 22–29;

часник – 1–4, 12, 13, 22–29;

цибуля порей – 1–4, 12, 13, 22–29.

Овочі:

томати, фізаліс – 2–4, 12, 13, 17, 24–26, 29;

перець, баклажани – 2–4, 12, 13, 17, 22–26, 29;

огірки – 2–4, 7, 8, 12, 13, 17, 24–26, 29;

броколі, цвітна капуста – 2–4, 12, 13, 17, 22, 23, 29;

рання капуста, кейл – 2–4, 7–13, 17, 24–26, 29;

середня та пізня капуста – 2–4, 12, 13, 17, 22, 23, 29;

селера черешкова – 2–4, 7, 8, 12, 13, 17, 29;

спаржа – 2–4, 12, 13, 18–21, 29;

кабачки, патисони, гарбуз – 2–4, 7–13, 17, 22, 23, 29;

баштанні – 2–4, 7, 8, 12, 13, 17, 24–26, 29;

стручкові (квасоля, горох, сочевиця, соя) – 2–4, 12, 13, 22, 23, 29;

кукурудза – 22, 23;

соняшник – 18, 19, 22, 23;

міцелій – 2–4, 12, 13, 17, 24–26, 29.

Зелень та трави:

салати, цикорій – 1–4, 7–13, 17, 22–29;

шпинат – 1–4, 9–13, 17, 22–29;

рукола, крес, листова гірчиця – 1–4, 7, 8, 12, 13, 17, 22–29;

мангольд, щавель – 1, 12, 13, 17, 22–28;

кріп, петрушка, кінза – 1–4, 7–13, 17, 22–29;

базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 1–4, 12, 13, 17, 22–29;

лікарські та чайні культури – 12, 13, 17, 20–23;

мікрозелень – 1–4, 7–13, 17, 22–29.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 2–4, 12, 13, 17, 24–26, 29;

яблуня – 1–4, 12, 13, 27–29;

груша, айва – 2–4, 12, 13, 22–26, 29;

абрикос, вишня, слива, персик – 1–4, 12, 13, 22–29;

черешня – 12, 13, 18, 19;

волоський горіх, фундук – 12, 13;

калина, шипшина, горобина – 1, 12, 13, 17, 24–28;

обліпиха – 1, 12, 13, 17, 27, 28;

глід – 12, 13, 24–26;

смородина – 2–4, 9–13, 17–19, 24–26, 29;

малина, ожина – 12, 13, 17, 24–26;

аґрус – 2–4, 12, 13, 17, 24–26, 29;

виноград – 1–4, 24–29.

Декоративні рослини: