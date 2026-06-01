Саме зараз формується урожай: що садити у червні 2026 року на городі за місячним календарем
Червень – один із найпродуктивніших місяців для городників та садівників. У цей період тривають активні посіви теплолюбних культур, висіваються сидерати, а також проводяться роботи з догляду за плодовими деревами, ягідниками та декоративними рослинами. Саме зараз формується значна частина майбутнього врожаю. «Зелена садиба» пише, що та коли садити у червні за місячним календарем.
Посівний календар на червень 2026
У червні 2026 року найкращими для посіву та посадки культур вважаються такі дні: 1–4, 7, 8, 12, 13, 17, 22–29 червня. Водночас 5, 6, 14–16 та 30 червня належать до несприятливих періодів, коли не рекомендується виконувати посівні роботи, пересаджувати чи висаджувати рослини.
Коренеплоди:
- картопля, топінамбур – 2–4, 12, 13;
- морква, буряк, пастернак – 2–4, 12, 13;
- редис, редька, ріпа – 2–4, 7–13, 17, 22–26, 29;
- селера, петрушка на корінь – 1–4, 12, 13, 22–29.
Цибулеві:
- цибуля ріпчаста – 2–4, 12, 13;
- цибуля на зелень, шніт – 1–4, 12, 13, 17, 22–29;
- часник – 1–4, 12, 13, 22–29;
- цибуля порей – 1–4, 12, 13, 22–29.
Овочі:
- томати, фізаліс – 2–4, 12, 13, 17, 24–26, 29;
- перець, баклажани – 2–4, 12, 13, 17, 22–26, 29;
- огірки – 2–4, 7, 8, 12, 13, 17, 24–26, 29;
- броколі, цвітна капуста – 2–4, 12, 13, 17, 22, 23, 29;
- рання капуста, кейл – 2–4, 7–13, 17, 24–26, 29;
- середня та пізня капуста – 2–4, 12, 13, 17, 22, 23, 29;
- селера черешкова – 2–4, 7, 8, 12, 13, 17, 29;
- спаржа – 2–4, 12, 13, 18–21, 29;
- кабачки, патисони, гарбуз – 2–4, 7–13, 17, 22, 23, 29;
- баштанні – 2–4, 7, 8, 12, 13, 17, 24–26, 29;
- стручкові (квасоля, горох, сочевиця, соя) – 2–4, 12, 13, 22, 23, 29;
- кукурудза – 22, 23;
- соняшник – 18, 19, 22, 23;
- міцелій – 2–4, 12, 13, 17, 24–26, 29.
Зелень та трави:
- салати, цикорій – 1–4, 7–13, 17, 22–29;
- шпинат – 1–4, 9–13, 17, 22–29;
- рукола, крес, листова гірчиця – 1–4, 7, 8, 12, 13, 17, 22–29;
- мангольд, щавель – 1, 12, 13, 17, 22–28;
- кріп, петрушка, кінза – 1–4, 7–13, 17, 22–29;
- базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 1–4, 12, 13, 17, 22–29;
- лікарські та чайні культури – 12, 13, 17, 20–23;
- мікрозелень – 1–4, 7–13, 17, 22–29.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 2–4, 12, 13, 17, 24–26, 29;
- яблуня – 1–4, 12, 13, 27–29;
- груша, айва – 2–4, 12, 13, 22–26, 29;
- абрикос, вишня, слива, персик – 1–4, 12, 13, 22–29;
- черешня – 12, 13, 18, 19;
- волоський горіх, фундук – 12, 13;
- калина, шипшина, горобина – 1, 12, 13, 17, 24–28;
- обліпиха – 1, 12, 13, 17, 27, 28;
- глід – 12, 13, 24–26;
- смородина – 2–4, 9–13, 17–19, 24–26, 29;
- малина, ожина – 12, 13, 17, 24–26;
- аґрус – 2–4, 12, 13, 17, 24–26, 29;
- виноград – 1–4, 24–29.
Декоративні рослини:
- газон та ґрунтопокривні рослини – 1, 9–11, 17, 20–23, 27, 28;
- сидерати – 2–4, 7, 8, 12, 13, 17, 22–26, 29;
- однорічники – 2–4, 12, 13, 17, 20–23, 29;
- цибулинні та бульбові – 2–4, 7, 8, 12, 13, 20, 21, 24–26, 29;
- трав'янисті багаторічники – 12, 13, 17, 20–23;
- хвойні – 1, 20, 21, 27, 28;
- живі огорожі – 1, 18, 19, 27, 28;
- чагарники та дерева – 2–4, 7, 8, 12, 13, 17–23, 29;
- ліани – 1, 20, 21, 27, 28.