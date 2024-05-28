Всі ті бур’яни, які ви видалили зі своїх грядок, стануть в нагоді в господарстві

Бур'яни на городі і в саду ростуть дуже швидко і за лічені дні можуть «заглушити» інші рослини. Як боротися з бур'янами, та що з ними робити потім, читайте на ZAXID.NET.

Досвідчені городники рекомендують кілька способів, як швидко і без особливих зусиль зменшити кількість бур’яну на ділянці:

висмикуйте бур’яни руками, а не сапкою або мотикою;

бур’яни руками, а не сапкою або мотикою; використовуйте крапельний полив замість шланга і розпилювача;

замість шланга і розпилювача; не удобрюйте грунт гноєм – в ньому багато насіння бур’янів;

грунт – в ньому багато насіння бур’янів; копайте грядки вилами ;

; накривайте бур’яни темною тканиною – без світла вони гинуть;

– без світла вони гинуть; використовуйте мульчу в міжрядді – шар мінімум 5 см.

Абсолютно ідеальний і безпрограшний варіант – сіяти на ділянці сидерати, пише «Агроцентр». Бур’яни ростуть погано там, де є інші культури. Саме тому висаджуйте гірчицю, жито або ріпак – вони не тільки стануть конкурентами бур’янам, а й очистять грунт від хвороб.

Як боротися з бур’яном

Існує кілька перевірених способів позбутися від бур’янів на ділянці. На жаль, жоден з них не позбавить вас від небажаної рослинності на зовсім, але допоможе прожити без неї хоча б один сезон.

Перекопування

Найбільш трудомісткий, але і найбільш ефективний метод боротьби з бур’янами. Так можна позбутися від рослин, які не зникають після будь-яких інших маніпуляцій – пирій, кульбаба, снить, кислиця та інші. Перекопувати потрібно ділянку, де немає інших насаджень, найкраще використовувати вила, а не лопату.

Випалювання

Якщо у вас на ділянці ростуть кріп, петрушка або морква, то випалювання – ідеальний варіант позбавлення від бур’янів. Як правило, цей спосіб використовують до появи перших сходів, інструмент – паяльна лампа. Нею ви проводите уздовж по поверхні землі, випалюючи зайву траву.

Прополювання

Цю процедуру дачники проводять кілька разів за сезон, робити це потрібно постійно – якщо залишити бур’яни, то вони зашкодять вашим рослинам. На озброєння можна брати сапки, лопати, мотики та інші інструменти. Повністю бур’ян таким способом не видаляється, але ви пошкодите верхню частину землі. За цей час сусідні культури встигають зміцніти і вирости.

Виснаження

Особливість такого методу є в тому, що ви повинні постійно підрізати листя, стебла і коріння рослин. Таким чином, бур’ян витрачає більше сил на відновлення, а потім і зовсім гине. Спосіб особливо ефективний при боротьбі з бодяком, в’юком і горчаком.

Як використати бур’ян

Всі ті бур’яни, які ви видалили зі своїх грядок, стануть в нагоді в господарстві. Наприклад, можна приготувати з них трав’яний настій і підгодовувати рослини:

з чистотілу – для обприскування чагарників;

з кропиви – для стимуляції росту;

з кульбаб – від шкідників і бактерій;

з полину – від комахи «довгоносик».

У вас завжди є варіант просто скинути бур’яни в компостну купу і чекати, поки бактерії самі зроблять свою справу.