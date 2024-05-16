У розарії не місце іншим культурам з дуже яскравими або великими бутонами

Троянда – тендітна і вибаглива рослина, і підібрати для неї сусідів буває не так вже й легко. Проте ситуація спрощується, якщо знати загальні правила добросусідства і гармонійних композицій. І в цьому допоможуть поради GradinaMax, на які характеристики рослин звертати увагу та які рослини точно можна садити поруч із трояндою.

Загальні принципи підбору рослин:

у культур мають збігатися вимоги по догляду та умовам вирощування;

не варто садити поруч з трояндами агресивні рослини, які можуть «забити» квіти;

не бажано висаджувати близько багаторічники, котрі страждають однаковими хворобами;

суперників по відтінкам та красі розсаджуйте по різних кутах ділянки;

рослини мають гармоніювати одна з одною за кольором та формою.

Розглянемо ці правила більш докладно.

Обираємо однакові вимоги по умовах і догляду

Висаджувати поруч можна лише ті рослини, яким потрібні ідентичні умови й агротехніка. Наприклад, не бажано поруч із трояндами висаджувати хости, оскільки першим потрібне добре освітлення, а другим – тінь. Виняток можна зробити лише для світлолюбних сортів або розташувати рослини так, щоб троянди притіняли своїх партнерів.

Інший приклад – поєднання з декоративним полином. Його сріблясте листя чудово поєднується з рожевими бутонами, тому рослини нерідко можна помітити разом. Проте більшість сортів полину люблять сухі бідні ґрунти, які для троянд згубні. Як альтернативу можна вибрати чистець шерстистий або цинерарію приморську – у них таке ж сріблясте листя.

Уникаємо агресивних рослин

Рослини, які досить швидко розростаються і пригнічують інші, в розарії варто селити з особливою обережністю. Для троянд загущені посадки часто критичні, оскільки в таких умовах швидше спалахують і розвиваються хвороби. Крім того, культури починають боротися за сонячне світло, воду та поживні речовини.

Яскравий приклад – котяча м’ята. Вона чудово виглядає поряд з трояндами пастельних відтінків, але вам доведеться весь час уважно стежити за рослиною, щоб вчасно обмежити її зростання. У сприятливих умовах швидко розростатися можуть навіть такі популярні партнери для троянд як материнка, манжетка та деякі види декоративних злаків. Якщо хочете бути спокійні за своїх улюбленців, посадіть поруч лаванду або шавлію дібровну.

Уникаємо сусідів з однаковими захворюваннями

Культури, які хворіють однаковими хворобами, – погані партнери. Їх бажано садити якомога далі одну від одної. Наприклад, ті сорти троянд, які схильні до борошнистої роси, не варто розміщувати поруч з манжетками або флоксами.

Уникаємо суперництва

У розарії не місце іншим культурам з дуже яскравими або великими бутонами – вони будуть відтягувати на себе увагу, а загальна гармонія порушиться. Але це правило не дуже суворе, оскільки смаки у всіх різні, і якщо комусь подобається поєднання троянд, наприклад, з жоржинами – то ніхто не заборонить їх посадити.

Якщо ж ви не до кінця впевнені, чи буде такий квітник гарним, то прислухайтеся до поради професійних ландшафтних дизайнерів і уникайте посадки у розарій великоквіткових лілій (східних або ОТ-гібридів), гортензій, жоржин. Троянди і півонії також погано поєднуються між собою, бо не збігаються по термінах цвітіння і можуть пригнічувати один одного, конкуруючи за світло, воду й добрива.

Якщо розташуєте трояндові кущі поруч з хвойними, то точно не прогадаєте. Компактні й невисокі сорти ялиці, туї, ялини, сосни або ялівцю одночасно відтінятимуть розкіш троянд і будуть для них чудовим фоном. Але враховуйте, що хвойна культура все одно буде розростатися. Варто заздалегідь подбати, щоб всім учасникам композиції було комфортно, вистачало підживлення та сонячних променів. Також ефектно у розарії виглядатимуть різні сорти компактної декоративної верби, лоха, пухироплідника, спіреї, барбарису, дерену, чубушника, перстача чагарникового, кизильника.

Обираємо оптимальних сусідів з точки зору дизайну

Підібрати компаньйонів для троянд можна за двома принципами – створити композицію зі схожих відтінків або, навпаки, контрасну.

У такому разі для білих троянд пасуватимуть культури з молочно-білими і кремовими бутонами або сріблястим листям: чистець волохатий, дельфініум, деревій, гіпсофіла, астильба, дзвіночок. У контрастній композиції можна використати синьо-блакитні або фіолетові сорти вероніки, шавлії, дельфініуму, дзвіночків, сибірських ірисів або геліотропів.

Для троянд червоних відтінків пасуватимуть культури з червоними, яскраво-рожевими або ліловими квітками: очиток, монарда, астильба. Для контрастної композиції обираємо рослини з білими або жовтими бутонами: деревій таволговий, гіпсофіла, флокси.

Для рожевих троянд у компаньйони обираємо багаторічники з рожевими, ліловими або бузковими бутонами: наперстянка, котяча м’ята, материнка, астильба, гіпсофіла, герань, лаванда, буквиця. Багаторічники з червоними, бордовими або фіолетовими квітками, а також з темним листям: гейхера, сідач, монарда, – пасуватимуть для контрастної композиції.

Помаранчевий, жовтий, персиковий відтінки троянд підкреслять рослини з сонячно-жовтими, кремовими, жовто-помаранчевими квітками: кореопсис, коров'як, деревій таволговий, вербейник. Багаторічники з фіолетовими або насичено-синіми бутонами: алліум, шавлія, дельфініум, вероніка, ірис, дзвіночок, – використовуйте для контрастних композицій.

Обираємо сусідів з точки зору форми та розміру

Розставити вертикальні акценти допоможуть:

високі декоративні злаки – куничник, міскантус;

наперстянка;

високі дзвіночки;

іриси;

декоративна цибуля (алліум);

дельфініум.

Високорослі трояндові кущі часто вимагають прикриття оголених стебел біля самої землі. Для цього на передньому плані композиції можна посадити:

манжетку;

бадан;

материнку;

герань;

гейхеру.

Щоб надати розарію додатковий об'єм, варто висадити поруч культури з рихлою і повітряною структурою: спаржу, деревій птарміка, гіпсофілу.

Декоративні злаки – це універсальні культури. Вони підтримують вертикаль, створюють об'єм і чудово оживляють загальну картину, роблячи розарій більш легким та динамічним. Хвойні додають лаконічність та урочистість. Щоб створити романтичну атмосферу, можна додати до троянд шавлію, лаванду або котячу м’яту.

Користь від рослин-партнерів

Ґрунтопокривні рослини одночасно відтіняють троянди і захищають землю від пересушування та агресивних бур'янів. В цьому випадку добре підійдуть барвінок, чебрець, вербозілля, очитки. Велика кількість пряно-ароматичних рослин прекрасно відлякує комах-шкідників, наприклад, деревій, м'ята, лаванда, чебрець, котяча м’ята.