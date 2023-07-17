У розарії повинні рости цибулинні квіти (тюльпани, мускарі іриси, гіацинти), які цвітуть ранньою весною, коли троянди ще тільки прокидаються

Троянда завжди буде займати почесне місце у квітникаря. Види троянди настільки різноманітні, що цю квітку дуже часто використовують в ландшафті у різноманітних композиціях. Kvitka.info розповідає, як зробити розарій та які рослини є найкращими сусідами для троянд.

Перед вибором «сусідів» для троянди потрібно врахувати, що королева квітів любить якісний ґрунт, світло і простір, і відповідно до цього потрібно підібрати правильні рослини. Основне правило висаджування квітів біля троянди: не висаджуйте інші рослини в пристовбурових колах троянди, це пригнічує ріст квітки. Мінімальна відстані від стебел 30 см.

Крім того, потрібно визначитися, яким саме ви хочете бачити свій квітник: гарний розарій з вкрапленнями інших рослин або ж класичний міксбордер, де не тільки троянди будуть на першому плані.

Як створити розарій

Оскільки трояндам необхідно сонячне тепло, відсутність протягів та поживний ґрунт, ці вимоги обов’язково потрібно врахувати при виборі місця для розарію. Деякі види троянд можна поєднувати, наприклад, штамбові і ґрунтопокривні. Для додання квітнику об’єму висаджуйте на задньому плані англійські, паркові та чайні-гібридні різновиди.

Найпишніші з тривалим цвітінням – поліантові троянди, їх висаджують на перший план. Краї в розарію оформляють бордюрними видами рослин, наприклад: лаванда, самшит, хвойні. У розарії висаджують також деякі культури-компаньйони, щоб підкреслити домінантну роль троянд. Якщо розарії розміщений на фоні газону, то зелений килим стане чудовим фоном для яскравого різноманіття бутонів.

У розарії повинні рости цибулинні квіти (тюльпани, мускарі іриси, гіацинти), які цвітуть ранньою весною, коли троянди ще тільки прокидаються.

Троянди і клематиси

Вдале поєднання плетистих троянд і клематисів вже перевірено роками. Ця зіркова пара прикрасить будь-який сад, а також доповнить один одного. Підбирайте контрастні відтінки, наприклад, біла троянда і червоний, фіолетовий, рожевий клематис, жовта троянда і синій клематис.

І у троянд, і у клематисів глибока коренева система, тому їх садять досить близько (на відстані 50-60 см). При такій схемі посадки вони не будуть виснажувати один одного. При розташуванні рослин біля будівель від стіни будівлі теж необхідно відступити близько 50 см.

Троянди і дельфініуми

Високі квіти дельфініума будуть гарно виглядати на задньому плані розарію. Але поряд з цією рослиною потрібно садити досить високі троянди, оскільки карликові екземпляри можуть не витримати тіні від дельфініума.

Троянди і флокси

Флокси стануть хорошим бордюром для високих троянд і фоном для низькорослих. Але при цьому важливо вдало підібрати кольори квітів. Флокси продовжать цвісти, коли троянди вже відцвітуть. Ще флокси гарні своєю невибагливістю, а також тим, що не мають потужних коренів, тому їх легко пересадити, якщо троянди сильно розростуться або поєднання кольорової палітри цих рослин виявиться невдалим.

Біля троянд (на відстанні 30 см) також добре висаджувати братчики, тюльпани, лобелія, шавлія, багаторічні герані, сальвія, деревій, едельвейс, лаванда, гейхери, можна садити лілії, але вони сильно і швидко розростаються. Ще садять близько троянд календулу, лаванду, настурції або чорнобривці. Ці квіти відлякують жуків і кліщів. Краще не саджайте багато інших рослин, оскільки розарій повинен добре провітрюватися і щоб не було вогкості.