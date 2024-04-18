Добре від нашестя колорадських жуків допомагає обробка кущів картоплі хвойним концентратом

Колорадський жук не наблизиться до кущів картоплі, якщо при посадці покласти в лунки один незвичний засіб. Як захистити картоплю від колорадського жука ще на етапі посадки картоплі, інформує Ukr.Media.

Спосіб маловідомий, але вельми ефективний. Усе, що потрібно зробити, – при посадці покласти в кожну лунку невелику жменю хвойної тирси.

Також добре від нашестя колорадських жуків допомагає обробка кущів картоплі хвойним концентратом (2 столові ложки засобу на 10 літрів води).

Крім того, можна обробити кущі настоєм полину з деревною золою. 300 грамів подрібненого полину і склянку золи (краще використовувати березову) заливаємо десятьма літрами води, перемішуємо, настоюємо 3-5 годин, проціджуємо, додаємо столову ложку господарського мила.