Бобові, такі як квасоля, горох та сочевиця, є відмінними компаньйонами картоплі

Картопля так чи інакше вирощується майже на кожній ділянці. Є кілька способів як підвищити врожайність: вибирати якісний посадковий матеріал, дотримуватися сівозміни, а також підбирати правильних сусідів. Що посадити поруч з картоплею, щоб отримати багатий врожай, а які рослини, навпаки, не варто садити поруч, розповідає Agromarket.

Сусіди картоплі, що покращують зростання та врожайність

Бобові, такі як квасоля, горох та сочевиця, є відмінними компаньйонами картоплі. Ці рослини фіксують азот у ґрунті, що необхідно для здорового росту рослин. Азот поліпшує структуру ґрунту та є природним добривом для картоплі. Крім цього, бобові також допомагають пригнічувати зростання бур'янів, які можуть конкурувати за поживні речовини та воду. У міжряддях картоплі варто садити кущову квасолю.

Качанна капуста, броколі та цвітна капуста відносяться до сімейства капустяних і є добрими компаньйонами для картоплі. Ці рослини мають схожі вимоги до ґрунту та поживних речовин, що робить їх добре придатними для спільного вирощування. Однак важливо відзначити, що посадка капусти на тому самому місці із року в рік може призвести до виснаження ґрунту і підвищення сприйнятливості до хвороб, тому краще дотримуватися правил сівозміни.

Цибуля, часник та кукурудза також є добрими сусідами. Цибуля і часник мають природні властивості відлякування шкідників, наприклад, картопляних жуків, а кукурудза забезпечує тінь картоплі та допомагає зберегти вологу в ґрунті. Крім того, посадка картоплі поруч із кукурудзою може допомогти знизити ризик захворювань, що передаються через ґрунт, оскільки у цих двох рослин різна коренева структура, яка може допомогти зруйнувати ущільнення ґрунту.

Чорнобривці відомі своєю здатністю відлякувати нематод та інших ґрунтових шкідників. Ще одна рослина, яку можна вирощувати поряд зкартоплею, – це настурція, яка допомагає відлякувати попелицю та інших комах. Однак однією з найефективніших рослин-компаньйонів для картоплі є огірковик, який не тільки відлякує шкідників, але й покращує якість ґрунту та приваблює корисних запилювачів.

Також хорошим партнером стане хрін. Було доведено, що ця рослина покращує смак та врожайність картоплі, а також відлякує шкідників – картопляних жуків та дротяників. Пижмо може відлякувати широкий спектр комах-шкідників, включаючи мурах, бліх і міль. Посадка картоплі разом з такими травами, як чебрець, розмарин та шавлія, може допомогти відлякати шкідників та покращити здоров'я ґрунту.

Вибираючи, що посадити між картоплею обов'язково враховуйте розміри сусідів. Наприклад, пижмо має досить високі кущі, йому необхідно підібрати правильну сторону, щоб він не створював додаткову тінь. Чебрець має властивість розповзатися завширшки, тому важливо взяти до уваги ширину міжрядь.

Рослини, які не можна садити поряд з картоплею

Картоплю не можна садити поруч із пасльоновими, у тому числі томатами, баклажанами, солодким та гострим перцем, тютюном. Ці рослини сприйнятливі до аналогічних хвороб та шкідників, що може призвести до вищого ризику неврожаю. Крім того, посадка пасльонових поряд з картоплею може призвести до виснаження поживних речовин у ґрунті.

Інша група рослин, які не слід садити поряд з картоплею, – це гарбузи, кабачки та огірки. Цим рослинам необхідно багато поживних речовин та води, тому вони конкуруватимуть з картоплею, що призведе до зниження врожайності. Крім того, гарбузи схильні до багатьох шкідників і хвороб, що і картопля.