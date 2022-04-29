Картоплю, посаджену в солому, не потрібно прополювати та копати

Картопля – як другий хліб, і дивно бачити город без неї. Та не всі ділянки однаково пасують для традиційного вирощування бульби. Комусь дісталась ділянка на цілині, а свою картоплю хочеться спробувати вже в цьому сезоні. Хтось інший має замало місця на дачі, а хоче вмістити все і відразу. А комусь просто хочеться спростити процес посадки, догляду і збирання врожаю, а також збільшити її врожайність. Для таких випадків городники вже розробили різні альтернативні способи посадки картоплі, які кожен охочий може спробувати у себе на ділянці.

Посадка в солому

Переваги такого способу посадки:

не потрібно рити ями або траншеї;

немає необхідності в підгортанні;

не ростуть бур'яни;

не потрібне викопування картоплі;

картопля чиста і велика.

Мінуси:

у соломі часто заводяться миші, вони можуть знищити частину врожаю;

у посушливий період буде потрібний додатковий полив, адже солома погано тримає вологу.

Зробіть грядку шириною 70 см, злегка ущільніть ґрунт і укладайте пророщені бульби на відстані 30 см одна від одної у два ряди в невеликі лунки, борозни або просто на землю. Якщо цього мало, для влаштування наступної грядки відступіть на 70 см від попередньої. Потім засипте бульби попередньо подрібненою соломою так, щоб після поливу шар був не менше 25 см завтовшки. Періодично поливайте картоплю і додавайте солому в міру росту пагонів, збільшуючи укриття до 50 см. Восени, прибравши солому, ви зберете чисту і велику картоплю.

Посадка на гребінь

Для кого підійде такий спосіб:

для власників городу в низинах, з важким глинистим ґрунтом;

для тих, хто не хоче копати картоплю.

Влаштуйте на грядці гребні висотою 15-20 см і шириною 60 см на відстані близько 70 см один від одного – у цих місцях буде збиратися зайва вода. Бульби висаджуйте пророщеними на глибину 8-10 см з відстанню 30 см між ними. Надалі необхідно стежити за вологістю ґрунту – у посушливий період доведеться поливати картоплю, тому що підняті посадки пересихають швидше ніж звичайні. Поливати треба обережно, щоб не зруйнувати гребінь. Видаляйте бур’яни, захищайте картоплю від шкідників, а урожай збирайте без викопування.

Посадка в траншею

Знавці стверджують, що врожай картоплі в траншеях може бути вдвічі більшим, ніж при використанні традиційної технології. Однак цей метод досить трудомісткий, і тому не широко популярний серед городників.

Копаємо загальну траншеї глибиною 25 і шириною 30 см, відстань між ними – 70 см. На дно укладаємо органіку – сумішшю торфу, перегною, тирси, опалого листя, соломи тощо. Бажано зробити це ще з осені і накрити у перші теплі дні навесні чорною поліетиленовою плівкою для кращого прогрівання.

Пророщені бульби можна висаджувати в траншею, коли температура субстрату досягне +6-8°C. Зверху картоплю присипають шаром землі або компосту і вкривають плівкою. Коли з’являться сходи, в плівці прорізають отвори, щоб стебла могли вільно рости вгору. Цей прийом дозволяє зберегти вологу навколо кущів і позбутися бур’янів. Можна й не використовувати плівку, а просто присипати підрослі стебла землею, що залишилася біля траншеї.

Таким способом можна виростити дуже ранній урожай, тому що шар органіки під бульбами прогріває грядки завдяки виділенню тепла при гнитті. Проте посадка картоплі в траншеї абсолютно не підходить для ділянок з високим рівнем підземних вод: в умовах підвищеної вологості картопля може задихнутися і згнити.

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Посадка в бочку

Бочку можна поставити будь-де на ділянці, де є достатньо сонця. Оптимальна глибина бочки – близько 60 см, діаметр – 50 см. Про вологу потрібно подбати самим: у бочку встановіть трубу для капілярного поливу, в яку будете заливати воду в міру підсихання ґрунту.

Перед висаджуванням бульб зробіть багато отворів в бічних стінках для доступу повітря, дно видаліть зовсім. Насипте шар легкої родючої землі товщиною не менше 10 см і покладіть в нього картоплини, залишаючи відстань між ними 20 см. Після появи зелених паростків присипте їх новим шаром товщиною 10 см. Повторюйте так до тих пір, поки бочка повністю не заповниться землею, але слід пам’ятати, що бульби картоплі утворюються лише на початку росту кущів, до цвітіння. Коли закінчиться вегетація (в залежності від терміну дозрівання посадженого сорту), просто перекиньте бочку і виберіть бульби.

Посадка в чорний поліетиленовий мішок

Цей спосіб не аналогічний посадці в бочку, оскільки картопля розвивається в мішку так само, як і на традиційній грядці. Купіть міцні поліетиленові мішки об’ємом 60 л, заповніть їх легкою родючою землею. З боків зробіть хрестоподібні надрізи гострим ножем і заглибте в прорізи пророщені бульби, поставте мішок у добре освітлюваному місці. У темних мішках картопля отримує багато тепла, не конкурує з бур’янами, і при помірному поливі врожай може бути вдвічі більший, ніж зі звичайної грядки. Збирати його легко – потрібно лише розрізати мішок і витрусити з нього картоплини.

Посадка на конус

На городі намічають кола діаметром 1,5-2 м, перекопують ділянку, вносять в ґрунт 3-4 відра перепрілого гною і по склянці золи на кожний 1 м2. По периметру кіл розкладають бульби на відстані 20-25 см одна від одної. Як тільки з’являться паростки, їх потрібно підгорнути, нагрібаючи загальний пагорб висотою 40 см. На вершині пагорба потрібно зробити воронку приблизно на половину своєї висоти, щоб воду отримували всі рослини.

При такому способі формується дуже потужне коріння з безліччю бульб. Цей спосіб може дати хороший ефект лише на невеликих площах, де застосувати малу механізацію досить важко.

Посадка в коробах

Спорудіть високі грядки з коробів висотою до 30 см і шириною близько 1 м. Довжина залежить від бажаного розміру грядок. Дно заповніть дрібними гілками, бадиллям та іншими рослинними залишками, а зверху додайте родючий ґрунт. Картоплю висадіть у шаховому порядку на відстані 30 см і присипте шаром ґрунту товщиною 5-7 см. У міру того, як кущі будуть підростати, в короб потрібно досипати землю.

Цей прийом дозволяє виростити картоплю без зайвого прополювання і підгортання. Всі рослини в коробі добре освітлюються сонцем, доглядати за ними дуже зручно. Найбільший мінус полягає в тому, що потрібно чимало сил і часу, щоб зробити самі короби, проте надалі така грядка може служити не один рік.

Посадка під плівкою

Цей метод не вимагає підгортання і дозволяє отримати перший врожай картоплі раніше, ніж зазвичай. На підготовленій ділянці розстеляють чорну плівку або агроволокно і надійно закріплюють край металевими скобами або кілочками. У плівці роблять хрестоподібні надрізи в тих місцях, де планується розташувати бульби, рядами або в шаховому порядку.

Картоплини висаджують в невеликі ямки, вириті в місцях надрізів, і злегка присипають ґрунтом. Ніякого прополювання і розпушування не потрібно, треба лише вчасно захистити картоплю від колорадського жука. Чорний покривний матеріал не дозволить рости бур’янам і буде акумулювати тепло, сприяючи швидкому збільшенню зеленої маси і розвитку коренів.

Проте, якщо літо буде спекотним, бульби під плівкою будуть перегріватися, а при великій кількості опадів, навпаки, буде затримуватися волога. Плівкове укриття може бути непоганим варіантом для отримання раннього врожаю в регіонах з прохолодним літом, але доведеться постійно стежити за станом ґрунту під плівкою, щоб уникнути перегріву і грибкових захворювань.

Посадка в ямі

Цей спосіб схожий на вирощування в бочках або мішках, але ємністю є яма. Її розмір може бути довільним, глибина – не менше 40 см. На дно насипають шар компосту, зверху викладають бульби, злегка прикривають їх ще одним шаром компосту. Далі ґрунт досипають таким же чином, як і при вирощуванні картоплі в бочках.

Посадка в ямі можлива лише в тому випадку, якщо ґрунтові води залягають глибоко, інакше картопля може погано рости або зовсім згнити.

За матеріалами «Дім і сад», «Зелена садиба»

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