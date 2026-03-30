Під час вибору рослин важливо враховувати умови, в яких вони будуть рости. Найчастіше ділянки на кладовищах не мають регулярного догляду, тому квіти повинні бути витривалими, посухостійкими та здатними довго зберігати декоративний вигляд. Також варто звернути увагу на тип ґрунту, рівень освітлення та здатність рослин протистояти хворобам. Які квіти садити, пише ТСН.

На що звернути увагу перед посадкою

Склад ґрунту

На кладовищах часто зустрічається глинистий або піщаний ґрунт. У першому випадку вода може застоюватися, у другому – швидко випаровуватися. Тому краще обирати рослини, які добре адаптуються до таких умов.

Стійкість до погоди

Квіти повинні витримувати як літню спеку, так і зимові морози без додаткового догляду.

Освітлення

Одні рослини добре ростуть на сонці, інші краще почуваються в тіні. Це потрібно врахувати, щоб квіти не втратили декоративність.

Простота догляду

Оскільки відвідування кладовища зазвичай нечасте, варто обирати культури, які не потребують регулярного поливу чи обрізання.

Що посадити залежно від ґрунту

Для глинистого ґрунту. Добре підійдуть рослини, які переносять підвищену вологість: конвалії, іриси, астильби.

Для піщаного ґрунту. Краще обирати посухостійкі варіанти: лаванда, розмарин, гортензія.

Для змішаного ґрунту. Можна висаджувати більш вибагливі рослини: півонії, жоржини, братки. Якщо земля родюча – добре приживуться троянди, лілії, гладіолуси.

Які квіти підходять для сонця і тіні

Для сонячних ділянок. Підійдуть рослини, що добре переносять прямі промені: маргаритки, герань, декоративний соняшник.

Для затінених місць. Краще обрати тіньовитривалі культури: фіалки, хости, астильби.

Найкращі рослини для оформлення могили

Особливо популярні ґрунтопокривні рослини. Вони утворюють щільний зелений килим, пригнічують бур’яни та довго зберігають охайний вигляд. Серед них варто звернути увагу на барвінок, очиток, вербозілля лучне і суницю декоративну.

Серед багаторічників часто висаджують тюльпани, нарциси, незабудки, ехінацею, рудбекію, деревій, лаванду та гортензію. Вони не потребують щорічної пересадки та добре зимують.

Однорічні квіти, як-от космея, календула, волошка чи садова гвоздика, дають рясне цвітіння, але потребують більше уваги. Їх обирають, якщо є можливість регулярно доглядати за ділянкою.