Вибір рослин для цвинтаря – відповідальний процес

Зараз саме час, коли багато людей починають доглядати за могилами рідних і близьких, прибирають територію і планують посадки квітів. Вибір рослин для цвинтаря – відповідальний процес, адже не всі квіти однаково підходять для таких місць. Важливо враховувати не тільки красу, а й особливості догляду, естетичність, а також символічне значення. Які рослини зазвичай не рекомендують висаджувати на кладовищі, пише «24 Канал».

Троянди

Троянди – одні з найпопулярніших садових квітів, їх пишні бутони і багатство кольорів приваблюють багатьох. Однак на цвинтарі вони не завжди доречні. По-перше, ці рослини часто стають об'єктом уваги вандалів, і кущі можуть швидко загинути через пошкодження. По-друге, догляд за трояндами вимагає регулярної уваги: обрізки, захисту від шкідників і хвороб, що не завжди можливо забезпечити на кладовищі. Тому для могил краще обирати менш вибагливі квіти.

Вербена

Вербена – цікава квітка, яка має багато легенд і містичних історій, пов’язаних із нею. Через це її нечасто радять садити біля могил. Хоча вербена виглядає оригінально і яскраво, її символіка може бути неоднозначною для місця спокою, а тому її краще залишити для домашніх або садових композицій.

Астильба

Астильба, або квітуча трава, відома своїми насиченими, яскравими кольорами та строкатістю. Ці особливості роблять її чудовою для саду, але на кладовищі такі яскраві і святкові відтінки можуть виглядати недоречно. Кладовище – це місце пам’яті і тиші, тому рослини з яскравим забарвленням не завжди відповідають його атмосфері.

Дельфініум

Дельфініум – квітка, яка притягує погляди своєю вишуканістю, але вона потребує ретельного догляду і особливих умов зростання. Вона чутлива до типу ґрунту, вологи та температури, що не завжди можливо забезпечити на кладовищі. Саме тому дельфініум не є найкращим вибором для посадки біля могил.

Крім квітів, на кладовищі не рекомендують садити молоді дерева або кущі із потужною кореневою системою. Корені таких рослин можуть розростатися і пошкоджувати надгробки, створюючи проблеми для благоустрою і догляду.