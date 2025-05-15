Рослина стелиться низьким килимом і добре приживається навіть у сухих кам’янистих місцях

Не всі квіти здатні витримати спекотне літо, особливо коли опадів мало, а часу на регулярний полив обмаль. Однак існують рослини, яким не страшна посуха: вони зберігають привабливий вигляд і радують суцвіттями навіть у найсухіші дні. Такі квіти стануть надійною основою саду, який залишатиметься красивим без зайвих зусиль, пише Radio club.

Очиток (седум, заяча капуста)

Ця сукулентна рослина з м’ясистим листям добре накопичує вологу, що дозволяє їй виживати в умовах тривалої засухи. Очиток часто використовують як ґрунтопокривну рослину, і він чудово почувається навіть на бідних, кам’янистих ґрунтах. Існує безліч видів очитка – з різноманітним забарвленням листя та квітів. Вони не лише гарно виглядають, а й приваблюють корисних комах.

Ерігерон карвінського (іспанська маргаритка)

Ця мила квітка нагадує маленьку ромашку. Її пелюстки спочатку білі, але з часом набувають рожево-фіолетового відтінку. Рослина стелиться низьким килимом і добре приживається навіть у сухих кам’янистих місцях. Ерігерон цвіте тривало, приваблює бджіл, проте може викликати алергічні реакції у людей і проявляти токсичність для тварин, тож з обережністю варто ставитися до розміщення в саду.

Котяча м’ята (непета)

Невибаглива, ароматна рослина, яка при розтиранні листя виділяє характерний запах. Цвіте рясно впродовж усього літа. Котячу м’яту можна кілька разів обрізати, і вона знову швидко відновлює ріст. Добре підходить для рокаріїв, бордюрів та композицій на відкритих ділянках, які заливає сонце.

Сантоліна кипарисоподібна

Цей компактний чагарник з вузьким сріблястим листям і яскраво-жовтими квітами зберігає декоративність навіть у найспекотніші дні. Сантоліна добре почувається на легких, сухих ґрунтах із хорошим дренажем. Для неї важливо уникати застою вологи, тому оптимальним варіантом буде висадка на сонячних підвищених ділянках із щебенистим або піщаним субстратом.