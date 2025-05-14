Цей сорт гортензій чудово підходить як для саду, так і для вирощування в горщиках

У 2025 році садівництво набирає нових висот: рослини стають не лише декоративними елементами, а й важливими складовими екологічного та функціонального простору. Якщо ви плануєте змінити вигляд свого саду, балкона чи тераси, зверніть увагу на наймодніші новинки цього сезону. Детальніше про них пише Dobrze mieszkaj.

Кизил вишневий

Це декоративне дерево з білосніжними квітами і колоновидною формою, яке ідеально підходить для вузьких просторів. Восени його листя набуває яскравого червоного кольору, а плоди, схожі на лічі, додають екзотичності.

Міскантус китайський

Ця трава вражає своїм кольоровим різноманіттям – від темно-зеленого до червоного. Восени вона розцвітає пухнастими суцвіттями, що додають особливого шарму вашому саду або терасі.

Кизил білий

Невеликий чагарник, ідеальний для компактних садів. Влітку він вирізняється декоративним листям, а взимку його червоні гілки привертають увагу.

Бузина

Цей колоновидний сорт бузини має фіолетові, розсічені листя і світло-рожеві квіти. Ідеально підходить для сучасних садів, де важливі вертикальні акценти.

Осока звичайна

Завдяки двоколірним листям і довгим суцвіттям, ця декоративна трава стає чудовим доповненням будь-якого саду чи тераси, додаючи природного шарму.

Чагарник Vinho Verde

Завдяки своїм двоколірним листям і яскравим рожевим квітам цей чагарник стане яскравим акцентом в будь-якому ландшафтному дизайні.

Гортензія букетна

Цей сорт гортензії має великі кремово-білі суцвіття, які тримаються довго. Він чудово підходить як для саду, так і для вирощування в горщиках на терасі.

Пеннісетум лисохвостий

Невелика декоративна трава з пухнастими суцвіттями, яка стане чудовим доповненням до багаторічних клумб або контейнерних композицій.

Пальмовий клен

Цей клен зі своїм яскраво-оранжевим та жовтим листям стане виразним елементом у будь-якому саду чи на терасі.

Седум

Ця рослина стійка до посухи і має двоколірне листя. Восени з'являються рожеві квіти, що роблять її ідеальною для альпінаріїв або контейнерних композицій.