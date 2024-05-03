Як обрати рослину, за якою не потрібно багато догляду

Розкішний сад, що милує око своєю красою, без сумніву, стане справжнім повсякденним щастям. Часто люди хочуть мати великий і гарний сад, але у них не вистачає часу, аби доглядати за всіма рослинами. Тому є вихід – обрати ті квіти, які не потребують багато уваги.

Які квіти найчастіше хворіють та чому їх краще не садити у своїх клумбах, розповідає Ukr.Media.

Штамбова козяча верба

Верби часто хворіють на іржу. Це грибкове захворювання, яке проявляється іржавим нальотом на листі. Якщо ви не хочете постійно лікувати козячу вербу, то просто не висаджуйте її у своєму саду.

Грибкове захворювання мальви (іржа) не вражає сусідні рослини, але не дає самій троянді нормально рости і розвиватися. Як результат, замість гарного цвітіння ви отримуєте нескінченні проблеми.

Флокси

Флокса – дуже популярна та красива рослина, яка дійсно прикрашає ділянку. Але коли ви висаджуєте її у своєму саду, будьте готові боротися з борошнистою росою. Щоб флокси постійно цвіли та радували вас, їх потрібно буде регулярно лікувати та уважно за ними доглядати.

Однак тут є один простий, але ефективний засіб боротьби з борошнистою росою – це зола. Просто засипте нею кущі восени, і наступного року вони практично не хворітимуть.

Ялівець

Ялівець також заражається іржею, з якою важко боротися. Він може заразити грушу, а також яблуню та горобину. Причому її спори розлітаються на 100 м, а тому якщо навіть у вашого сусіда є проблемний ялівець, то він з легкістю заразить плодові дерева у вашому саду. Якщо хочете отримати хороший урожай фруктів та ягід, то висаджувати козацький ялівець у своєму саду не варто.

Кінський каштан

Не рекомендується висаджувати їх у середній смузі. Каштан красиво цвіте та пахне, але найкраще підходить саме для південних регіонів. В умовах середньої смуги (прохолодно, дощово) кінський каштан дуже швидко уражається різними грибковими захворюваннями (не тільки іржею). І лікувати його досить складно. Виходу тут практично немає, крім регулярних, завзятих обробок, починаючи з ранньої весни, після цвітіння і ще кілька разів протягом сезону, а також збору хворих листків з ґрунту.