При посадці живоплоту з бузку дуже важливо правильно вибрати інтервали між кущами

Бузок – гарний варіант для створення живоплоту в саду або на ділянці. Він швидко росте, не вимагає особливого догляду, але водночас може додати колір і аромат вашому ландшафту. Як сорти бузку найкраще обрати для живоплоту та що обов’язково при цьому потрібно враховувати, розповідає Agromarket.

Сорти бузку для живоплоту

Найпопулярніші види бузку для живоплоту:

Бузок звичайний (Syringa vulgaris) найчастіше використовується для створення живоплоту. Бузок перський (Syringa x persica). Бузок китайський (Syringa x chinensis). Бузок корейський карликовий (Syringa meyeri Palibin).

Кожен із цих видів має свої унікальні характеристики та вимоги до вирощування, тому при виборі важливо враховувати ваші потреби та переваги. Найпопулярніші сорти: «Леся Українка», «Тарас Бульба», «Сенсація», «Індія», «Полтава».

Основні моменти створення живоплоту з бузку

При виборі відповідного сорту бузку для живоплоту слід враховувати розмір і форму куща, колір та аромат квітів, а також загальну морозостійкість та стійкість рослини до хвороб. Також важливо враховувати клімат та тип ґрунту у вашому регіоні, оскільки різні сорти бузку можуть краще рости у певних умовах. Наприклад, перський бузок більш терпимий до спеки та посухи, ніж інші сорти, тоді як бузок звичайний краще підходить для більш прохолодного та помірного клімату.

Живопліт із бузку відносно легко доглядати: потрібно лише періодично обрізати та вносити добрива, щоб він залишався здоровим і яскравим. Та перш ніж посадити його, необхідно правильно підготувати ґрунт. Він повинен бути добре дренованим, багатим на органічні речовини і мати рівень pH від 6,5 до 7,5. Для цього садівникам слід додавати в ґрунт компост, торф або витриманий гній. Перед посадкою також рекомендується перевірити рівень pH ґрунту та відповідним чином відрегулювати його за допомогою вапна або сірки.

При посадці живоплоту з бузку дуже важливо правильно вибрати інтервали між кущами. Рекомендована відстань – від 50 до 100 см, залежно від сорту. Садівникам слід викопати яму вдвічі ширше кореневої грудки і досить глибокою, щоб умістити коріння рослини. Після посадки необхідно ретельно полити живопліт і додати шар мульчі навколо основи кожного куща, щоб зберегти вологу та придушити бур'яни.

Бузок вимагає регулярного поливу протягом вегетаційного періоду. Внесення збалансованого добрива щорічно може сприяти здоровому зростанню та рясному цвітінню. Обрізку слід проводити пізньої весни або раннього літа після того, як бузок відцвіте. Садівникам слід видалити мертві, пошкоджені або хворі гілки і надати живоплоту форму, щоб він зберігав акуратний і однорідний вигляд.

Рекомендується регулярно оглядати рослини щодо ознак пошкодження чи зараження. При необхідності ви можете використовувати органічні або хімічні обробки, щоб захистити бузок від хвороб та шкідників.

Якщо ваша бузкова огорожа заросла або запущена, не поспішайте видаляти кущі. Живопліт можна оживити і повернути красу завдяки обрізці, що виключає видалення мертвих або пошкоджених гілок і надання рослині форми, що сприяє здоровому зростанню. Важливо обрізати бузок у потрібну пору року, зазвичай наприкінці літа чи початку осені. Обрізають старі, сухі гілки, які виглядають вже не привабливо, залишаючи молоду, кореневу поросль, з якої і формуватиметься живий паркан надалі.

Після видалення всього непотрібного, вибирають найтовстіші і найздоровіші пагони, слабкі всі теж видаляють. Розпушують землю навколо, вносять комплексне добриво, добре поливають упродовж сезону. Зазвичай бузок росте дуже швидко, і для відновлення живоплоту знадобиться небагато часу.

Які рослини посадити поряд

Щоб посилити аромат і естетичну привабливість вашої живоплоту з бузку, посадіть поруч інші ароматні квіти або чагарники, наприклад, троянди або півонії, які доповнюють колір та аромат бузку. Крім того, посадка вічнозелених рослин, таких як туя, може забезпечити цілорічну структуру та колір огорожі. При виборі рослин-компаньйонів важливо враховувати стан ґрунту, вплив сонця та необхідність у поливі.