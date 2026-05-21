Нашкодите більше, ніж допоможете: під які рослини не можна сипати золу
Деревна зола давно вважається одним із найпопулярніших натуральних добрив для городу. Вона містить калій, кальцій, фосфор і магній, тому допомагає зміцнювати рослини та покращувати врожайність. Проте далеко не всі культури добре реагують на таке підживлення. У деяких випадках зола може навіть зашкодити рослинам і зіпсувати ґрунт. Під які рослини не можна сипати золу, пише УНІАН.
Чому зола корисна для городу
У складі деревної золи містяться важливі мікроелементи:
- калій – зміцнює імунітет рослин;
- фосфор – сприяє розвитку кореневої системи;
- кальцій – допомагає розкислювати ґрунт;
- магній – необхідний для фотосинтезу.
Саме тому золу часто використовують для підживлення овочів, плодових дерев та ягідних культур.
Які рослини не люблять золу
Головна небезпека полягає у тому, що зола знижує кислотність ґрунту. Через це рослини, які люблять кисле середовище, можуть почати хворіти, жовтіти або повністю зупинитися у рості.
Не рекомендується вносити золу під:
Хвойні рослини:
- туя;
- ялівець;
- ялиця.
Квіти:
- гортензія;
- рододендрон;
- азалія;
- лаванда;
- камелія;
- примула;
- верес;
- конвалія.
Овочі та ягоди:
- редис;
- щавель;
- лохина;
- кавун.
Коли золу використовувати небезпечно
Є кілька ситуацій, коли підживлення золою може нашкодити навіть тим рослинам, які нормально її переносять.
Надлишок калію
Якщо ґрунт уже містить багато калію, внесення золи може викликати:
- гіркоту плодів;
- скручування листя;
- опадання зав’язі.
Надлишок кальцію
У перенасиченому кальцієм ґрунті рослини можуть:
- покриватися білими плямами;
- втрачати молоді пагони;
- повільніше рости.
З чим не можна змішувати золу
Дачники часто припускаються помилки, поєднуючи золу з іншими добривами. Особливо небезпечним є одночасне внесення з:
- сечовиною;
- гноєм;
- фосфорними добривами.
Такі суміші можуть порушити живлення рослин і навіть пошкодити кореневу систему.
Як правильно використовувати золу
Щоб підживлення було безпечним і корисним, важливо дотримуватися норм:
- у сухому вигляді – не більше 1 склянки на 1 кв. м;
- у вигляді розчину – 150–250 г золи на 10 літрів води.