Деревна зола давно вважається одним із найпопулярніших натуральних добрив для городу. Вона містить калій, кальцій, фосфор і магній, тому допомагає зміцнювати рослини та покращувати врожайність. Проте далеко не всі культури добре реагують на таке підживлення. У деяких випадках зола може навіть зашкодити рослинам і зіпсувати ґрунт. Під які рослини не можна сипати золу, пише УНІАН.

Чому зола корисна для городу

У складі деревної золи містяться важливі мікроелементи:

калій – зміцнює імунітет рослин;

фосфор – сприяє розвитку кореневої системи;

кальцій – допомагає розкислювати ґрунт;

магній – необхідний для фотосинтезу.

Саме тому золу часто використовують для підживлення овочів, плодових дерев та ягідних культур.

Які рослини не люблять золу

Головна небезпека полягає у тому, що зола знижує кислотність ґрунту. Через це рослини, які люблять кисле середовище, можуть почати хворіти, жовтіти або повністю зупинитися у рості.

Не рекомендується вносити золу під:

Хвойні рослини:

туя;

ялівець;

ялиця.

Квіти:

гортензія;

рододендрон;

азалія;

лаванда;

камелія;

примула;

верес;

конвалія.

Овочі та ягоди:

редис;

щавель;

лохина;

кавун.

Коли золу використовувати небезпечно

Є кілька ситуацій, коли підживлення золою може нашкодити навіть тим рослинам, які нормально її переносять.

Надлишок калію

Якщо ґрунт уже містить багато калію, внесення золи може викликати:

гіркоту плодів;

скручування листя;

опадання зав’язі.

Надлишок кальцію

У перенасиченому кальцієм ґрунті рослини можуть:

покриватися білими плямами;

втрачати молоді пагони;

повільніше рости.

З чим не можна змішувати золу

Дачники часто припускаються помилки, поєднуючи золу з іншими добривами. Особливо небезпечним є одночасне внесення з:

сечовиною;

гноєм;

фосфорними добривами.

Такі суміші можуть порушити живлення рослин і навіть пошкодити кореневу систему.

Як правильно використовувати золу

Щоб підживлення було безпечним і корисним, важливо дотримуватися норм: