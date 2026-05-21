Такі плями швидко в’їдаються в тканину, але при правильному підході їх можна прибрати

Сліди від ручки на дивані – одна з найпоширеніших побутових проблем, особливо якщо в домі є діти. Такі плями швидко в’їдаються в тканину, але при правильному підході їх можна прибрати без пошкодження оббивки. Martha Stewart розповідає, як вивести сліди чорнила з дивана.

Як видалити плями від ручки за допомогою спирту?

Це один із найефективніших способів вивести ручку з дивана. Робін Мерфі, експертка з прибирання та головна клінінгова директорка Maid Brigade, рекомендує цей метод для видалення плям з тканинних або мікрофібрових диванів.

Акуратно промокніть пляму чистою тканиною, щоб видалити надлишки чорнила. Нанесіть невелику кількість спирту на тканину і випробуйте його на непомітній ділянці дивана. Якщо це не спричинить знебарвлення або пошкодження, акуратно промокніть пляму. Повторюйте за необхідності, доки чорнило не зникне. Змочіть іншу мікрофіброву тканину водою і промокніть пляму, щоб видалити залишки спирту. Промокніть насухо чистою тканиною.

Як видалити плями від ручки за допомогою мийного засобу?

Мийний засіб для посуду також допомагає видалити плями від ручки. Мерфі зазначає, що це, як правило, найкращий варіант для чищення шкіряного дивана.