Головний секрет методу криється у властивостях ягідних пігментів, які втрачають стійкість при контакті з високою температурою

Ягідні плями часто стають неприємним сюрпризом на улюбленому одязі чи текстилі. Вони швидко в’їдаються у тканину, а звичайне прання виявляється безсилим. Ukr.Media розповідає, як позбутися таких плям без хімії.

Зазвичай звичайне прання часто виявляється безсилим проти пігментів, особливо таких, які виникають від ягід. Проте ви можете скористатись простим лайфхаком – використати дуже гарячу воду, температура якого близька до 100°C. Струмінь окропу, який спрямований на забруднення, розчиняє фарбувальні речовини.

Головний секрет методу криється у властивостях ягідних пігментів, які втрачають стійкість при контакті з високою температурою. Під її впливом молекули соку розпадаються, а тканина стає чистою.

Проте, щоб точно очистити тканину від ягідних плям, потрібно діяти оперативно. Адже застарілі забруднення потребуватимуть більш серйозного підходу.

Як правильно почистити тканину:

Переконайтеся, що тканина витримає високі температури. Наприклад, шовк, вовна та інші делікатні матеріали можуть деформуватися. Пошкоджену ділянку помістіть над раковиною. Повільно почніть проливати через неї киплячу воду. Слідкуйте, щоб рідина проходила крізь матеріал, забираючи з собою частини барвника.

Цей спосіб не потребує додаткових засобів та економить час, адже пляма зникає за кілька хвилин. Після обробки ви можете одразу відправити річ у пральну машину для фінального очищення.