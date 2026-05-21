Багато дачників вирощують огірки без формування кущів, але саме прищипування часто допомагає отримати рясніший і триваліший урожай. Якщо батоги ростуть хаотично, рослина витрачає сили на зайву зелень, а плодів утворюється значно менше. Як правильно пасинкувати огірки, пише УНІАН.

Правильне пасинкування допомагає спрямувати поживні речовини на формування зав’язей. Крім того, кущі краще провітрюються, рідше хворіють і легше переносять спеку. Особливо важливо формувати огірки у теплиці, де надлишок вологи та загущення швидко провокують грибкові хвороби.

Ще одна перевага процедури – зменшення кількості пустоцвітів. Після правильного прищипування рослина активніше утворює жіночі квітки, з яких і з’являються плоди. Саме тому досвідчені городники радять не ігнорувати цей етап догляду.

Коли потрібно прищипувати огірки

Починати формування куща варто після появи 5–6 справжніх листків. Саме в цей період рослина вже достатньо зміцніла й добре переносить видалення зайвих пагонів. Якщо затягнути з процедурою, батоги швидко переплетуться між собою, і формувати рослину буде набагато складніше.

Найкраще проводити пасинкування вранці у суху погоду. Так зрізи швидше підсихають і ризик зараження інфекціями значно менший. У спеку або після дощу огірки краще не турбувати, щоб не спричинити додатковий стрес.

Для роботи використовуйте чисті ножиці або секатор. Не варто обривати пагони руками, адже можна пошкодити стебло й занести інфекцію.

Пасинкування огірків у відкритому ґрунті

На грядках огірки також потребують догляду, особливо бджолозапильні сорти. Саме вони часто утворюють багато чоловічих квіток, які не дають плодів.

Після появи 6–7 листків верхівку головного стебла прищипують. Це стимулює ріст бічних пагонів із жіночими квітками. Нижні пасинки та вусики бажано прибирати, щоб рослина не витрачала зайві сили.

На кожному кущі рекомендують залишати не більше трьох сильних пагонів. Надмірна кількість батогів лише загущує посадки та знижує врожайність.

Якщо стебла короткі та слабкі, пасинкування краще не проводити. У такому випадку рослині потрібен час для зміцнення.

Яких помилок припускаються городники

Одна з найпоширеніших помилок – видалення великої кількості листя за один раз. Через це рослина переживає сильний стрес і може скинути зав’язі.

Також не варто обрізати здорове листя без потреби. Саме через листкову пластину огірки отримують живлення й накопичують сили для плодоношення. Видаляти потрібно лише пожовклі, сухі або уражені хворобами частини.

Ще одна проблема – несвоєчасне підв’язування. Якщо батоги лежать на землі, вони швидше хворіють, а плоди можуть загнивати після дощів.