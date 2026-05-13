Огірки люблять тепло, сонце та захист від сильного вітру

Огірки дуже чутливі до якості ґрунту та температури землі. Якщо висадити їх у холодний або бідний ґрунт, рослини довго приживатимуться, почнуть хворіти та дадуть слабкий урожай. Саме тому підготовка грядки – один із найважливіших етапів вирощування. Правильно підготовлений ґрунт допомагає огіркам швидко наростити коріння, активно рости та формувати велику кількість плодів. Чим підживити землю перед посадкою, пише УНІАН.

Де найкраще садити огірки

Огірки люблять тепло, сонце та захист від сильного вітру. Для посадки найкраще підходить добре освітлена ділянка, де земля швидко прогрівається навесні.

Особливо добре огірки ростуть після:

цибулі;

часнику;

картоплі;

бобових;

томатів;

моркви та буряка.

А ось після гарбузів, кабачків чи динь огірки садити небажано. У цих культур спільні шкідники та хвороби, які можуть залишатися у ґрунті.

Як правильно підготувати грядку

Перед посадкою землю потрібно добре перекопати на глибину багнета лопати та прибрати всі бур’яни разом із корінням.

Для огірків ідеально підходить пухкий і поживний ґрунт, який добре пропускає вологу та повітря. Якщо земля важка або глиниста, варто додати:

перегній;

компост;

торф;

трохи піску.

Багато городників формують спеціальні траншеї шириною приблизно 40–50 см. У таких грядках волога довше утримується, а коріння отримує більше тепла та поживних речовин.

Що покласти в лунку при посадці огірків

Щоб рослини швидко прижилися, у ґрунт бажано внести кілька видів добрив одночасно.

Найкраще працюють:

перегній або компост – приблизно 8–10 кг на 1 м²;

деревна зола – близько 0,5 літра на квадратний метр;

комплексні добрива – азофоска або нітроамофоска;

слабкий розчин марганцівки для знезараження землі.

Зола особливо корисна для огірків, адже містить калій та кальцій, які допомагають формувати міцні плоди та покращують смак.

Якщо ґрунт дуже виснажений, можна додатково внести трохи суперфосфату, він стимулює розвиток кореневої системи.

Коли висаджувати огірки у відкритий ґрунт

Огірки не переносять холодної землі. Висаджувати їх потрібно лише тоді, коли ґрунт прогріється щонайменше до +15°C.

Температура повітря вночі також повинна бути стабільною без різких похолодань.

Розсаду або насіння розміщують:

приблизно через 35–40 см між рослинами;

у шаховому порядку;

із достатньою відстанню між рядами.

Так огірки отримають більше світла та краще провітрюватимуться.

Навіщо накривати огірки після посадки

Після висаджування досвідчені городники радять встановити дуги та накрити грядку агроволокном або плівкою.

Це допомагає:

захистити рослини від нічного холоду;

уникнути різких перепадів температур;

пришвидшити укорінення;

зберегти вологу у ґрунті.

Особливо важливо це робити у травні, коли погода ще нестабільна.

Основні помилки при посадці огірків

Найчастіше огірки погано ростуть через кілька типових помилок:

посадка у холодний ґрунт;

надлишок свіжого гною;

загущені грядки;

нестача сонця;

поганий полив після висадки.

Також не варто надто заливати рослини водою, застій вологи може призвести до загнивання коренів.