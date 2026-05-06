Огірок є теплолюбною культурою

Огірки – одна з найпопулярніших городніх культур, однак вони дуже чутливі до температури та умов вирощування. Неправильно обраний час посіву може призвести до загнивання насіння або слабких сходів. Щоб отримати рясний урожай, важливо враховувати не лише календар, а й погодні умови та температуру ґрунту. Коли садити огірки у травні, пише УНІАН.

Коли садити огірки у травні: оптимальні умови

Головний орієнтир для посіву огірків – не дата, а температура. Насіння висівають у відкритий ґрунт лише тоді, коли земля прогріється щонайменше до +12…+15°C на глибині 8–10 см. Денна температура повітря має бути стабільно від +18°C, а нічна – не нижче +10°C.

В Україні ці умови настають у різний час. У південних регіонах сіяти можна вже на початку травня, у центральних – ближче до середини місяця, а на півночі – наприкінці травня. Поспішати не варто, адже холодний ґрунт може знищити насіння.

Народні прикмети для посадки огірків

Досвідчені городники часто орієнтуються не лише на погоду, а й на природні підказки. Вважається, що огірки можна сіяти, коли зацвіли кульбаби або з’явилося листя на дубі. Також сигналом стабільного тепла є квакання жаб увечері.

Існує й старовинне правило: якщо на землі вже комфортно сидіти без відчуття холоду, настав час для посіву. Традиційно сприятливими вважаються дні наприкінці травня, зокрема період після 20 числа.

Коли сіяти огірки у травні 2026 за місячним календарем

Багато дачників додатково орієнтуються на місячний календар. Вважається, що фази Місяця впливають на проростання та розвиток рослин.

У травні 2026 року небажано сіяти огірки у дні повні – 1 і 31 травня, а також у молодик 16 травня. У цей період рослини можуть розвиватися слабше.

Сприятливими днями для посіву вважаються 15, 19–30 травня. Найкраще проводити роботи в теплі дні, коли погодні умови вже стабільні.

Як захистити огірки після посіву

Навіть у травні можливі різкі похолодання, тому після посіву грядки варто накривати агроволокном. Це допоможе зберегти тепло і захистити сходи від нічних заморозків.

Також важливо обрати сонячне місце з пухким і родючим ґрунтом. Регулярний полив теплою водою сприятиме швидкому проростанню і здоровому розвитку рослин.