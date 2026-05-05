Щороку ситуація повторюється: весна може бути ранньою або затяжною, і це одразу впливає на рішення щодо посадки. Огірки не орієнтуються на календар, для них головне тепло. Якщо ґрунт холодний, насіння довго не сходить, а розсада після висадки пригальмовує в рості. Коли садити огірки у 2026 році, пише «Місячний сад».

Тому визначаючи строки, важливо дивитися не на дату, а на реальні умови. Земля повинна прогрітися щонайменше до +14…+15 °C, а нічна температура – бути стабільною без різких похолодань. Якщо цього немає, навіть найкращий день не дасть бажаного результату.

Не менш важливий спосіб вирощування. У теплиці посадку можна почати раніше, ніж у відкритому ґрунті. Якщо ж планується розсада, строки посіву потрібно рахувати від дати майбутньої висадки. Огірки швидко ростуть, тому затримка в стаканчиках для них небажана.

Коли сіяти насіння огірків на розсаду

Найчастіше помилка – надто ранній посів. Огірки ростуть швидко і не люблять чекати. Якщо посіяти їх завчасно, розсада витягується і слабшає.

Березень підходить лише за умови достатнього освітлення і тепла. Без цього рослини виглядають кволими. Значно надійніший варіант – квітень. У цей період світловий день довший, і розсада формується міцнішою.

Оптимальний час – приблизно з початку до середини квітня. Але й початок травня цілком підходить, особливо якщо огірки плануються для відкритого ґрунту. Така розсада швидко адаптується і не відстає в розвитку.

Як сіяти огірки без зайвих ускладнень

Для посіву краще використовувати легкий і пухкий ґрунт. Він добре пропускає повітря і не затримує зайву вологу. Огірки чутливі до стану коріння, тому щільна земля їм не підходить.

Насіння варто одразу висівати в окремі ємності. Ця культура не любить пересадок із пошкодженням кореня. Глибина посіву – близько 1,5–2 см.

Полив має бути помірним. Надлишок води шкодить більше, ніж короткочасна сухість. Також важливо забезпечити достатньо світла, саме від нього залежить, чи буде розсада міцною.

Коли висаджувати огірки у теплицю та відкритий ґрунт

Розсада готова до висадки приблизно через 20–25 днів після появи сходів. Але орієнтуватися потрібно не лише на її вигляд, а й на погоду.

У теплицю огірки зазвичай переносять у травні. Головна умова – прогрітий ґрунт і відсутність різких перепадів температури.

Сприятливі дні для висадки та посіву в травні 2026 року: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

У відкритий ґрунт висадку проводять пізніше – наприкінці травня або навіть на початку червня. Це дозволяє уникнути ризику нічних заморозків. У теплій землі рослини швидко наздоганяють ранні посадки і часто розвиваються краще.

Сприятливі дні для посіву та пересадки у червні 2026 року: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.