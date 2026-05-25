Наприкінці травня озимий часник переходить у важливу фазу розвитку, саме у цей період починає активно формуватися головка та майбутні зубчики. Від правильного догляду у цей час значною мірою залежить розмір і якість майбутнього врожаю. Якщо рослині бракуватиме поживних речовин або вологи, головки можуть вирости дрібними та слабкими. Чим підживити часник, пише «Главред».

Яке добриво потрібне часнику у травні

У другій половині травня часник уже не потребує великої кількості азоту. Цей елемент необхідний переважно на початку росту, коли рослина нарощує зелену масу.

Тепер головну роль відіграє калій. Саме він сприяє формуванню великих, щільних і добре розвинених головок часнику.

Фахівці радять використовувати комплексні добрива, у складі яких калію значно більше, ніж азоту. Добре підходять суміші з формулою на кшталт 5–10–15.

Як приготувати підживлення

Для поливу потрібно:

25 мл комплексного добрива;

10 літрів води.

Добриво ретельно розчиняють у воді, після чого поливають часник під корінь.

Підживлення бажано проводити по вологому ґрунту, щоб поживні речовини краще засвоювалися кореневою системою.

Чому не варто зловживати азотом

Надлишок азотних добрив у цей період може нашкодити рослині. Якщо продовжувати активно стимулювати ріст зелені, часник витрачатиме сили на листя, а не на формування головки.

У результаті бадилля буде пишним, а сам урожай – дрібним.

Як правильно поливати часник

Окрім підживлення, наприкінці весни дуже важливим залишається правильний полив. Часник любить вологий ґрунт, але не переносить застою води.

Грядки потрібно підтримувати помірно зволоженими. Якщо земля пересихає, головки формуються повільніше та можуть залишитися невеликими. Водночас надмірний полив здатний спровокувати загнивання коріння.