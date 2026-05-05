Жовті кінчики листя не завжди означають нестачу поживних речовин

Здавалося б, озимий часник – одна з найпростіших культур: посадив восени й чекаєш результату. Але весна швидко показує, що без догляду гарного врожаю не буде. Особливо важливий саме травень, у цей час рослина активно росте. Що робити, якщо листя почало жовтіти, пише «Смачненьке».

Жовті кінчики листя не завжди означають нестачу поживних речовин. Часто причина значно простіша – перезволоження або холодний ґрунт. У таких умовах коріння не може нормально працювати, і рослина не засвоює навіть те, що вже є в землі.

Тому перш за все варто оцінити стан ґрунту. Якщо він ущільнений, його потрібно розпушити. Якщо надто вологий, дати трохи підсохнути. Це базові речі, які часто дають кращий результат, ніж будь-які добрива.

Що зробити насамперед

Коли встановлюється стабільне тепло, важливо допомогти ґрунту швидше прогрітися. Якщо грядки були замульчовані на зиму, укриття краще прибрати.

Після цього варто обережно розпушити міжряддя. Це покращує доступ повітря до коріння і активізує ріст рослини. Простий крок, який помітно впливає на стан часнику.

Перше підживлення для активного росту

Підживлення проводять тоді, коли з’являється 3–5 листків. У цей період часнику найбільше потрібен азот, саме він відповідає за розвиток зеленої маси.

Добре працює поєднання аміачної селітри з сульфатом магнію. Така суміш підходить навіть для ще не до кінця прогрітого ґрунту. Вносити її краще під корінь, після чого злегка розпушити землю.

Якщо жовтизна не зникає, підживлення можна повторити приблизно через два тижні.

Друге підживлення для великої головки

Коли часник уже має 7–8 листків, підхід потрібно змінити. Тепер важливо не нарощування зелені, а формування великої і щільної головки.

У цей період рослині потрібні фосфор і калій. Саме вони відповідають за розвиток підземної частини. Також важливо контролювати полив: у спеку часник потребує регулярної вологи, але без застою води.

Головна помилка, якої варто уникати

Одна з найпоширеніших помилок – запізніле підживлення. Часник починає активно розвиватися дуже рано, і якщо пропустити цей момент, надолужити буде складно.

Слабке живлення на старті призводить до того, що рослина формує дрібні головки і не набирає повної сили.