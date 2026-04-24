Багато городників стикаються з ситуацією, коли соковите зелене пір’я цибулі раптово втрачає насичений колір і починає жовтіти. Найчастіше причина криється не у шкідниках чи погоді, а в нестачі поживних речовин. Передусім ідеться про азот, саме він відповідає за активний ріст і яскраву зелень.

Крім цього, негативно впливають помилки в догляді. Полив холодною водою, пересихання ґрунту або різкі зміни температури можуть послабити рослину. У таких умовах цибуля спрямовує ресурси на підтримку нових пагонів, а старі починають жовтіти. Що зробити, коли жовтіє цибуля, пише The Planting Key.

Як врятувати врожай

Є простий і доступний спосіб допомогти рослині відновитися – використати кавову гущу. Вона містить природний азот, який поступово засвоюється, не шкодячи корінню. До того ж така добавка покращує структуру ґрунту та допомагає довше зберігати вологу.

Що потрібно зробити

Після приготування кави не поспішайте викидати залишки. Зберіть гущу та дайте їй добре висохнути, щоб уникнути появи плісняви. Потім рівномірно розсипте її навколо рослин, злегка перемішавши з верхнім шаром ґрунту. Після цього полийте грядку водою кімнатної температури.