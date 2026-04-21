Щоб отримати великі, щільні цибулини, важливо правильно обрати час посадки, підготувати ґрунт і дотримуватися оптимальної схеми висаджування. Навіть прості правила дозволяють уникнути гниття та стрілкування, забезпечуючи стабільний і якісний урожай. Коли садити цибулю

Ріпчасту цибулю висаджують навесні, орієнтуючись насамперед на температуру ґрунту. Оптимальні умови – коли земля прогрівається до 10–12 °C. У такому середовищі цибулини швидко вкорінюються і менше схильні до стрілкування.

У більшості регіонів України найкращий період – середина або друга половина квітня. Якщо весна затяжна й холодна, із посадкою краще не поспішати, адже холодний ґрунт сповільнює розвиток рослини та знижує майбутній урожай.

Важливо також враховувати вологість землі: вона має бути помірною, без надлишку води. Надто сирий ґрунт часто стає причиною гниття посадкового матеріалу.

Як правильно підготувати ґрунт

Для цибулі найкраще підходять добре освітлені ділянки з пухким і легким ґрунтом. Перед посадкою грядку потрібно розпушити, щоб забезпечити доступ повітря до кореневої системи.

Якщо земля суха, її варто злегка зволожити, але не перетворювати на багно. Добре підготовлений ґрунт – одна з головних умов формування великих і щільних цибулин.

Схема посадки цибулі

Правильна відстань між рослинами безпосередньо впливає на розмір майбутнього врожаю. Цибулини висаджують на відстані 8–10 см одна від одної, а між рядами залишають 20–25 см.

Глибина посадки має бути невеликою, приблизно 3–5 см. Цибулину розміщують донцем донизу і присипають землею так, щоб верхівка залишалася трохи відкритою. Надто глибока посадка затримує ріст, а занадто поверхнева – заважає нормальному укоріненню.

Догляд після посадки

Після висаджування грядку потрібно полити. Щоб зберегти вологу і стабільну температуру, поверхню можна замульчувати. Надалі догляд зводиться до регулярного розпушування ґрунту та видалення бур’янів.

Важливо уникати перезволоження, адже надлишок води може призвести до загнивання цибулин.

Підготовка сівка перед посадкою

Перед висаджуванням цибулю-сівок бажано підготувати. Один із простих способів – замочити її у теплій воді. Додатково можна обробити легкими дезінфікувальними розчинами, наприклад на основі солі або харчової соди.

Це допомагає зменшити ризик хвороб і захистити рослини від шкідників на початковому етапі розвитку.