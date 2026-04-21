Різні види цибулі виконують різні функції

Більшість городників звикли вирощувати класичну ріпчасту цибулю. Вона проста у догляді, дає стабільний урожай і добре зберігається. Проте асортимент цієї культури набагато ширший, і варто лише один раз спробувати інші види – повернутися до одноманітності вже не захочеться. Яку цибулю садити, пише «Яскрава клумба».

Світ цибулевих налічує сотні різновидів. Частина з них вирощується заради ніжної зелені, інші – заради соковитих цибулин або незвичайного смаку. Деякі види ще й прикрашають ділянку, поєднуючи декоративність із користю.

Цибуля порей

Порей відрізняється від звичної цибулі відсутністю класичної цибулини. Натомість формує товсте біле стебло, яке цінують у кулінарії. Смак м’який, з легкою солодкістю, без різкої гіркоти.

Ця культура добре підходить для супів, тушкованих страв і гарнірів. Вона довго росте, але результат того вартий. Для отримання гарного врожаю варто обирати сорти з урахуванням термінів дозрівання.

Цибуля батун

Якщо головна мета – отримувати свіже пір’я протягом усього сезону, батун стане ідеальним вибором. Він не формує великих цибулин, зате дає рясну, соковиту зелень.

Це багаторічна рослина, яка добре переносить холод і швидко відростає після зрізання. Вона невибаглива і може рости на одному місці кілька років.

Цибуля шалот

Шалот цінується за свою врожайність і ніжний смак. З однієї посадженої цибулини утворюється ціле гніздо дрібніших. Така особливість дозволяє отримати багато врожаю навіть на невеликій площі.

Смак у шалоту делікатний, без різкої гостроти, тому він чудово підходить для салатів і соусів.

Духмяна цибуля

Цей вид часто називають джусаєм. Його головна особливість – аромат, який нагадує часник, але значно м’якший. У їжу використовують переважно листя, яке залишається соковитим протягом усього сезону.

Рослина невибаглива, добре зимує і може рости як у відкритому ґрунті, так і в горщиках.

Шніт-цибуля

Цей вид поєднує практичність і красу. Він швидко формує густі кущики ніжної зелені, а під час цвітіння прикрашає грядки яскравими кулястими суцвіттями.

Шніт-цибуля легко вирощується і підходить навіть для підвіконня, забезпечуючи свіжу зелень протягом усього року.

Чому варто садити різні види цибулі

Різні види цибулі виконують різні функції. Одні забезпечують ранню зелень, інші дають урожай для зберігання, а деякі додають нові смаки у звичні страви.

Поєднуючи кілька різновидів, можна отримати безперервний урожай протягом усього сезону. Такий підхід робить город не лише продуктивним, а й більш цікавим.