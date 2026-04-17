Правильний вибір сорту картоплі – запорука стабільного врожаю та відмінного смаку. Сучасні сорти відрізняються не лише термінами дозрівання, а й стійкістю до хвороб, посухи та надлишку вологи. В умовах України важливо враховувати клімат регіону, тип ґрунту та подальше використання картоплі. Добірка нижче допоможе знайти оптимальні варіанти як для раннього споживання, так і для тривалого зберігання. Які сорти обрати, пише «Погляд».

Критерії вибору: що робить сорт королем грядки

Щоб отримати хороший результат, варто звертати увагу на тривалість дозрівання, врожайність і стійкість до захворювань. Ранні сорти підходять для швидкого збору, середні – універсальні, а пізні найкраще зберігаються. Важливим є і тип м’якоті: щільна підходить для салатів, універсальна – для щоденного використання, розсипчаста – для пюре.

Надранні зірки: урожай, коли інші тільки сходять

«Беллароза». Один із найпопулярніших ранніх сортів із червоною шкіркою та світлою м’якоттю. Відзначається високою врожайністю, добре переносить посуху та дає стабільний результат навіть на менш родючих ґрунтах.

«Рів’єра». Дуже ранній сорт, який дозволяє отримати перший урожай уже через короткий час після посадки. Бульби мають привабливий вигляд і приємний смак, добре підходять для щоденного вживання.

Середньостиглі фаворити: смак і сила в одній бульбі

«Королева Анна». Сорт із високою врожайністю та гарною лежкістю. Стійкий до поширених хвороб, має ніжну текстуру і підходить для різних страв.

«Пікассо». Відомий завдяки незвичному двоколірному забарвленню. Добре зберігається, не втрачає смакових якостей і підходить як для варіння, так і для смаження.

«Санте». Сорт із щільною структурою м’якоті, що чудово тримає форму під час приготування. Часто використовується для смаження.

Пізні запасники: комора повна до весни

«Гранада». Витривалий сорт, який добре переносить посушливі умови. Дає стабільний урожай і підходить для тривалого зберігання.

«Мелоді». Сорт із насиченим смаком і високою стійкістю до хвороб. Зберігається довго без втрати якості.

Додаткові сорти, які варто спробувати

«Адретта». Надійний сорт із приємним смаком, добре підходить для запікання та домашніх страв.

«Ред Скарлет». Має червону шкірку та щільну м’якоть. Часто використовується для смаження та салатів.

«Сорая». Сорт із ніжним, трохи солодкуватим смаком, добре підходить для приготування картоплі фрі.

Регіональний вибір: від Карпат до півдня

Для північних регіонів краще обирати стійкі до вологи сорти, для південних – посухостійкі. У центральних областях добре показують себе універсальні варіанти. Оптимально висаджувати кілька різних сортів, щоб отримувати врожай протягом усього сезону.

Поради від досвідчених агрономів

Використовуйте якісний посадковий матеріал, дотримуйтеся відстані між рослинами та не перевантажуйте ґрунт азотом. Регулярне підгортання і помірний полив допоможуть отримати більші бульби. Також важливо своєчасно захищати рослини від шкідників.