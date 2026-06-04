Через особливу структуру ворсу замша доволі швидко вбирає пил, бруд і плями

Замшеві дивани виглядають естетично й додають інтер’єру м’якості, однак це один із найделікатніших матеріалів для оббивки. Через особливу структуру ворсу замша доволі швидко вбирає пил, бруд і плями, тому неправильне очищення може лише погіршити стан поверхні. Martha Stewart розповідає, як правильно очистити замшевий диван.

Як часто потрібно чистити замшевий диван?

Замша – це делікатний матеріал, який не потребує частого чищення. Як правило, чистити його слід лише раз на три-чотири місяці, зазначає Марла Мок, президентка компанії Molly Maid. Між глибокими чистками пилососьте замшевий диван приблизно раз на місяць і негайно видаляйте плями, щоб запобігти їх закріпленню.

Матеріали, які ніколи не слід використовувати для чищення замші

Уникайте використання агресивних хімічних речовин, відбілювача або мийних засобів на основі аміаку для чищення замші, оскільки вони можуть пошкодити цей делікатний матеріал.

«Так само слід уникати абразивних матеріалів, таких як жорсткі щітки, оскільки вони можуть завдати незворотної шкоди волокнам замші», – каже Мок.

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Також важливо бути обережними при використанні води для чищення замші.

«Вода може пошкодити замшу, зробивши її жорсткою, змінивши колір або залишивши плями. Важливо використовувати воду економно і тільки в поєднанні з відповідними засобами для чищення замші», – каже Мок.

Якщо ви не впевнені, якими засобами для чищення можна користуватися для замші, перед початком роботи перевірте етикетку з інструкціями щодо догляду, радить Сабріна Фіерман, власниця елітної клінінгової служби Little Elves.

Ці літери вказують на рекомендації щодо догляду за виробом:

W: Тканину можна чистити розчинником на водній основі. S: Тканину слід чистити розчинником без води. W/S: Тканину можна чистити як розчинником на водній основі, так і безводним розчинником. X: Тканину слід чистити лише щіткою або пилососом.

Як правильно очистити замшевий диван?

Натуральну замшу можна чистити за допомогою дистильованого білого оцту, розведеного водою. Наносячи розчин, використовуйте тканину світлого кольору, щоб побачити, чи не з’явиться знебарвлення або вицвітання.

Необхідні матеріали:

Пилосос із щітковою насадкою. Серветки з мікрофібри. Щітка для замші. Вода. Дистильований білий оцет. Натуральний мийний засіб.

Як очистити: