У серпні ремонтантна малина особливо чутлива до нестачі вологи

Ремонтантна малина здатна родити до перших осінніх заморозків, однак тривалість і якість урожаю безпосередньо залежать від догляду в серпні. Саме зараз кущі активно витрачають поживні речовини на формування ягід, тому будь-які помилки можуть призвести до дрібних плодів або передчасного завершення плодоношення. Про кілька нескладних робіт, які допоможуть підтримати рослини та отримати щедрий урожай, пише Gazeta.ua.

Забезпечте регулярний полив

У серпні ремонтантна малина особливо чутлива до нестачі вологи. Якщо ґрунт пересихає, ягоди стають дрібними, менш соковитими, а частина зав'язі може обсипатися.

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Поливайте кущі рясно, щоб вода проникала до кореневої системи. Особливо важливо підтримувати рівномірну вологість під час дозрівання плодів. Після поливу бажано замульчувати ґрунт скошеною травою, соломою або компостом – це допоможе довше зберегти вологу.

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Правильно підживіть кущі

У другій половині літа ремонтантна малина вже не потребує великої кількості азоту. Натомість їй необхідні калій і фосфор, які сприяють наливанню ягід, покращують їхній смак і допомагають пагонам визріти перед холодами.

Для підживлення можна використати деревний попіл або осінні комплексні добрива без високого вмісту азоту. Добрива вносьте лише у вологий ґрунт після поливу.

Видаліть зайві пагони

Надмірне загущення значно знижує врожайність. Якщо пагонів занадто багато, вони конкурують між собою за світло, воду та поживні речовини.

Видаліть слабкі, тонкі та пошкоджені пагони, залишивши найміцніші. Добре освітлені й провітрювані кущі рідше хворіють і формують більші ягоди.

Підв'яжіть рослини

Під вагою врожаю довгі пагони можуть нахилятися або ламатися. Крім того, ягоди, що торкаються землі, швидше загнивають і стають вразливими до шкідників.

Закріпіть пагони на шпалері або іншій опорі. Це покращить освітлення кущів, полегшить догляд і збирання врожаю.

Регулярно оглядайте малину

У серпні через спеку та підвищену вологість після дощів можуть розвиватися грибкові хвороби. Також на рослинах іноді з'являються попелиця, павутинний кліщ та інші шкідники.

Періодично оглядайте листя й пагони, своєчасно видаляйте пошкоджені частини рослини та за потреби застосовуйте дозволені біологічні засоби захисту.