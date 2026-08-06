Якщо нехтувати доглядом, усередині пральної машини накопичують залишки мийних засобів, бруд, пліснява та наліт, які можуть суттєво погіршити роботу приладу

Регулярне очищення пральної машини допомагає не лише позбутися неприємного запаху, а й подовжити термін служби техніки. Якщо нехтувати доглядом, усередині пральної машини накопичують залишки мийних засобів, бруд, пліснява та наліт, які можуть суттєво погіршити роботу приладу. ТСН розповідає, як часто потрібно проводити повне очищення.

Як часто потрібно очищати пральну машину?

Фахівці рекомендують проводити повне очищення пральної машини приблизно раз на місяць, якщо ви користуєтесь нею кілька разів на тиждень. Саме такої періодичності достатньо, щоб не допустити накопичення забруднень у барабані і внутрішніх деталях.

Якщо ж ви використовуєте пральну машинку майже щодня, то профілактичне очищення бажано проводити кожні два-три тижні.

Що потрібно чистити?

Під час догляду варто приділити увагу не лише барабану. Регулярного очищення також потребують:

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Гумова манжета – там накопичується ворс, волосся, дрібне сміття, залишки води та навіть пліснява. Лоток для прального засобу – там нерідко утворюється густий наліт через мийні засоби. Зливний фільтр – саму там накопичуються монети, нитки, шерсть тварин та різноманітні дрібні предмети.

Для профілактичного очищення можна раз на місяць запускати порожній цикл прання за температури 60–90°C із використанням спеціального засобу для очищення пральних машин. Такий засіб допоможе видалити жирові відкладення, наліт і частину вапняних нашарувань.

Раз на тиждень також слід уважно оглядати складки ущільнювача та очищати їх від забруднень. Теж саме слід робити і з лотком для прального засобу.

Окрім цього майстри рекомендують очищати зливний фільтр приблизно раз на 2–3 місяці. Це допоможе уникнути засмічення та проблем зі зливом води.