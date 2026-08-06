Під час активного плодоношення кабачки витрачають багато поживних речовин

Кабачки належать до найурожайніших овочевих культур, але тривалість плодоношення значною мірою залежить від правильного догляду. Багато городників припускаються поширеної помилки, залишаючи плоди на кущах занадто довго. Щоб збирати молоді кабачки майже до осінніх холодів, достатньо дотримуватися кількох простих правил, про які пише Real Simple.

Не чекайте, поки кабачки переростуть

Найкраще зрізати плоди, коли вони досягають приблизно 15–20 сантиметрів завдовжки. Саме в цей період вони мають ніжну м'якоть, тонку шкірку та найкращий смак.

Регулярне збирання молодих кабачків стимулює рослину формувати нові квітки й зав'язі, завдяки чому плодоношення триває значно довше.

Оглядайте грядки кожні два дні

У теплу погоду кабачки ростуть дуже швидко. Іноді достатньо двох-трьох днів, щоб молодий плід став перерослим.

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Під час активного плодоношення перевіряйте кущі кожні один-два дні й своєчасно зрізайте достиглі овочі.

Не відламуйте плоди руками

Для збирання врожаю краще використовувати гострий ніж або секатор.

Зрізайте кабачок разом із плодоніжкою довжиною кілька сантиметрів. Це допоможе уникнути пошкодження стебла та зменшить ризик проникнення інфекцій.

Видаляйте старе листя

Нижнє пожовкле або пошкоджене листя варто регулярно прибирати.

Це покращує провітрювання кущів, забезпечує більше сонячного світла для молодих зав'язей і знижує ризик розвитку грибкових захворювань. За один раз не варто видаляти надто багато листків, щоб не послабити рослину.

Поливайте правильно

Кабачки мають велике листя, через яке активно випаровують вологу.

Поливайте рослини рясно один-два рази на тиждень, а під час тривалої спеки – частіше, якщо ґрунт швидко пересихає. Воду спрямовуйте лише під корінь, не змочуючи листя.

Замульчуйте грядки

Шар мульчі допомагає довше утримувати вологу, захищає кореневу систему від перегрівання та стримує ріст бур'янів.

Для цього підійдуть солома, підсушена скошена трава без насіння, компост або інші органічні матеріали.

Не забувайте про підживлення

Під час активного плодоношення кабачки витрачають багато поживних речовин.

У другій половині літа доцільно використовувати комплексні добрива з перевагою калію та фосфору або якісні органічні підживлення. Надлишок азоту в цей період небажаний, адже він стимулює ріст листя, а не плодів.